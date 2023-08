Así será el álbum póstumo de Vicente Fernández anunciado en las últimas horas por su familia

Tras dos años de su muerte, el legado de Vicente Fernández se mantiene vivo con llegada de un álbum póstumo “Vicente Fernández le canta a los grandes compositores de México”.

Durante una conferencia de prensa realizada en el rancho Los Tres Potrillos, propiedad del llamado "Charro de Huentitán", María del Refugio Abarca, más conocida como Cuquita y esposa del fallecido cantante, anunció en las últimas el estreno de su nuevo álbum musical.

“La Leyenda Sigue Viva. Gracias a los que nos acompañaron el día de hoy en la rueda de prensa trasmitida desde el Rancho Los Tres Potrillos. El día de mañana escucha el nuevo álbum de ‘Vicente Fernández le canta a los grandes Compositores de México” con canciones inéditas del Rey”, indicaron en la cuenta oficial de la leyenda mexicana.

La producción discográfica incluye 20 de los 200 temas que ‘Chente’ Fernández grabó antes de su fallecimiento, el 12 de diciembre de 2021.

“Me siento muy contenta y halagada por hacerle este homenaje a Vicente, sacar la música que dejó para que todo su pueblo no lo olvide, que siga escuchándolo, que ustedes también sigan hablando de él. Espero que el público se acuerde mucho de él”, expresó María del Refugio en una rueda de prensa.

Canciones como 'Un Millón de Primaveras' de Joan Sebastian, 'Un Viejo Amor' de Alfonso Esparza Ote y 'Aunque Tengas Razón' de Consuelo Velázque hacen parte de la selección de canciones que el cantante grabó para que se difundieran tras su muerte.

“El día que me retiré del estadio Azteca les dije que me retiraría de los escenarios, pero que seguiría grabando mis videos y cantando en mi compañía para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidaran”, dijo Vicente Fernández en su momento.

Cabe recordar que Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, a sus 81 años de edad tras pasar varios meses hospitalizado en Guadalajara, su ciudad natal.

La producción discográfica estará disponible en todas las plataformas de música a partir de este 10 de agosto y la disquera pondrá a la venta una versión en formato CD y vinilo en los próximos meses.