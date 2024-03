Así suena 'Última', la nueva balada de Shakira que estaría dedicada a su situación con Piqué: "A buen entendedor..."

La cantante colombiana Shakira se encuentra promocionando su nuevo álbum musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, su duodécimo trabajo discográfico que será lanzado este viernes 22 de marzo.

En las últimas horas, la artista reveló, a través de su cuenta oficial de X, un adelantó de su próximo éxito ‘Última’, la nueva balada que estaría dedicada a su situación con Gerard Piqué.

En el video, Shakira inicia hablando un poco de la canción y asegura que se trata de otra balada, además de ‘Acróstico’, la canción que compuso para sus dos hijos, Milan y Sasha Piqué.

"Esta es una canción que la tenía enquistada y la tenía que sacar como sea. Ya se habían acabado los plazos de entregar el álbum y la saqué un poco contra la voluntad de todos porque ya no querían que hiciera más canciones”, dijo Shakira.

La artista indicó que al final le decían que tenía que entregar el álbum porque se había acabado el tiempo.

“No, no, no, no, espera que me queda una y la tengo que sacar y así fue”, argumentó la barranquillera.

“Se nos perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino, no trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido”, indica uno de los fragmentos de la canción.

Cabe señalar que, tras siete años de pausa en la industria musical, Shakira lanzará su duodécimo álbum musical que llevará el nombre 'Las mujeres ya no lloran'.

A través de redes sociales, la barranquillera confirmó la lista de las 16 canciones que harán parte de su próximo álbum en el que colaboró con importantes artistas como: Cardi B, Rauw Alejandro, Bizarrap y las bandas de música regional mexicana Grupo Frontera y Fuerza Regida.

"Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Women No Cry (¡algunas ustedes ya lo sabían, otras no!). ¡Solo faltan 3 semanas!", escribió Shakira en sus redes sociales.

De los 16 temas, hay un total de ocho canciones inéditas, cada una de ellas escrita y producida por Shakira en colaboración con destacados músicos y productores.