"Baila bueno": el divertido video de Rigoberto Urán junto a su esposa e hija que enamoró a sus seguidores

El ciclista colombiano Rigoberto Urán publicó un divertido video en el que aparece bailando junto a su esposa Michelle Durango y su hija Carlota en uno de sus restaurantes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Urán compartió un clip bailando un merengue con las dos personas más importantes de su vida.

En el video, el ciclista mostró uno de sus pasos prohibidos, pues le pidió a la persona que lo estaba grabando que lo enfocara para poder mostrar sus mejores movimientos.

La grabación se llevó a cabo en medio de la fiesta adelantada de cumpleaños de su hija, quien cumplirá tres años en los próximos días, pero debido a varios compromisos del ciclista decidieron hacerla antes.

La publicación no pasó desapercibida por sus seguidores quienes elogiaron su personalidad y amor por su familia.

“Que no falten los prohibidos de Rigo en los momentos especiales”, “yo pensé que había aprendido a bailar esa noche con Adriana, mijito", "jajaja el ritmo no es el fuerte de Rigo", "qué familia tan guapa", "los prohibidos", "la familia más amada de Colombia”, indicaron algunos de sus seguidores.

Cabe señalar que el ciclista colombiano anunció el pasado domingo 11 de febrero, en entrevista exclusiva con el Canal RCN, que este será el último año que correrá como ciclista profesional, una decisión que conversó con su familia y que asumirá a pesar del temor que le produce.

"Definitivamente sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá. Lo he hablado con la familia, con todo el equipo. A mí me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida, pero este año llegué a la conclusión de que ya es mi última temporada como ciclista profesional”, dijo Rigoberto Urán en un diálogo extenso y honesto con Andrea Guerrero y Mario Sábato.

Según detalló Urán, se dedicará a disfrutar más tiempo con su familia y a estar más al pendiente de sus respectivos emprendimientos.

“Llegamos a la decisión con el Education First, con mi familia, con Go Rigo Go. Dijimos 'bueno, ya estamos preparados'. Este va a ser el último año que voy a correr como ciclista profesional. Seguramente vendrán nuevos proyectos, pero como ciclista, compitiendo en Europa, ya no va más", añadió.

De esta manera, Urán pondrá fin a una carrera deportiva de aproximadamente 22 años, la cual inició en el 2002 en el equipo de Urrao Helados Tonny, con apenas 15 años. De allí saltó al Orgullo Paisa, donde corrió hasta su viaje en 2006 a Europa para integrar el Team Tenax.