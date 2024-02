Rigoberto Urán acompañó a futuro ciclista colombiano que entrenaba cuesta arriba y hasta le ofreció papas fritas

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más afamados de Colombia, que ha dejado huella en varios ámbitos, no solo en el deportivo, puesto que ha logrado diversificar su imagen para crear empresas relacionadas con las bicicletas, restaurantes y ahora tiene una novela en RCN que está teniendo gran éxito.

En una entrevista con Noticias RCN, Urán afirmó que este año se retirará del ciclismo profesional, corriendo la cantidad de competencias que pueda en Europa: “Es algo que hemos hablado en familia. Algo que da mucho miedo -Miedo, ¿a qué? – No sé”.

“Ya no voy más. Lo he hablado con todo el equipo. Me da mucho miedo, pero este año he llegado a la conclusión de que es la última temporada como ciclista profesional. Estamos preparados”, añadió el pedalista antioqueño en la entrevista.

Sin embargo, su retiro como profesional no implica que se alejará del ciclismo y ahora, aprovechó que estaba por el alto de Las Palmas en Medellín, un lugar frecuentado por ciclistas para entrenar, para mostrar nuevos talentos.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, ‘Rigo’ ve a un joven ciclista y lo saluda, en medio del cruce de palabras, el ciclista de Urrao le ofrece papas fritas al joven, quien le agradece y continúa su camino.

“Cuántos minutos lleva”, le preguntó y el joven le respondió que iba 57, a lo que Urán lo alienta a que logre subir en menos de una hora y le da palabras de motivación: “eso así es, muy bien; vamos vamos que vea lo que ha logrado, lo veo bien, chimba de posición la que lleva en la bicicleta”, fue como ‘Rigo’ apoyó al futuro ciclista.

El joven pedalista se llama Simón Vélez, quien al ver el video en el Instagram de Rigoberto Urán y leer los comentarios de apoyo, le agradeció.

“Rigo por qué eres tan bacán”, “Unas palabras de este mostró del ciclismo a los pelados q van empezando es un gran aporte para ellos”, “este Rigo es lo máximo”, “el mejor coach que se pudo encontrar el pelao”, entre otros son los comentarios que han hecho al respecto.