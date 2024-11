Blessd y Ryan Castro retan a golpes a hombre que lanzó botella al escenario durante un concierto y por poco los lastima

Los cantantes colombianos Ryan Castro y Blessd son tendencia en redes sociales tras polémica durante su gira por Estados Unidos.

En medio de un concierto en Chicago, uno de los asistentes lanzó una botella hacia el escenario, lo que provocó que los artistas se molestaran y exigieran la expulsión del responsable.

En un video que ronda las redes sociales se observa el momento en el que los cantantes pausan el espectáculo y se bajan de la tarima para enfrentarse con el hombre que lanzó la botella.

Blessd, molesto por lo sucedido, se bajó del escenario para confrontar al hombre que se encontraba entre la multitud, sin embargo, fue detenido por el equipo de seguridad.

"Venga y tírela acá. El que me tiró esa botella ojalá lo hubiera hecho de frente", dijeron los colombianos.

Asimismo, pidieron a los de seguridad que sacaran al hombre del recinto por irrespetar “una fiesta en familia”.

Luego de que el hombre se retiró del lugar, los artistas continuaron con el concierto.

Es de señalar que esta no es la única polémica en la que se encuentran envueltos los famosos cantantes.

Pues Ryan Castro y Blessd también han sido criticados por la letra de la nueva canción de Karol G “+57”.

Al poco tiempo de ser lanzada, la colaboración recibió múltiples críticas negativas debido a que presuntamente promueve la sexualización de menores.

Desde el presidente Gustavo Petro hasta el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar se pronunciaron y rechazaron la canción creada por los talentos nacionales y máximos exponentes del reguetón.

En el caso de Blessd y Ryan Castro, los cantantes paisas optaron por publicar un video respondiendo a los comentarios negativos que masivamente enjuiciaron el trabajo musical.

“Sabe qué, caravana, si no le gusta el tema, ‘paila’, no lo escuche, que yo me siento con él bien así. No estoy pendiente del qué dirán”, expresó Blessd. Mientras que Ryan Castro dijo: “Desde que yo esté bien, que gire el mundo a mi alrededor, nada asara parcero, critique lo que quiera que eso a mí no me importa”.