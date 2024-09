Cantante mexicana Danna Paola confesó que tuvo un "amorío" con Neymar: "los futbolistas tienen como este rollo de estar con actrices y cantantes"

Danna Paola en los últimos años se ha vuelto una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional debido a su trabajo como cantante y actriz, lo que ha hecho que acapare muchas veces el escrutinio público.

Esta vez, la intérprete de ‘Mala Fama’ se encuentra protagonizando los principales titulares de los diferentes medios en el mundo tras revelar durante una entrevista que tuvo una aventura con el futbolista brasileño Neymar.

Durante su paso por el programa ‘La Revuelta’, la actriz de ‘Elite’ estaba hablando con el conductor David Broncano sobre fútbol y los conocimientos que ha adquirido del deporte gracias a la ayuda de su novio, el cantante Alex Hoyer.

Broncano, sin saber a qué se dedica el novio de Danna, le pregunta: “¿tu novio es futbolista?”, a lo que ella responde que “no”, y luego ella revela que ya ha estado con futbolistas.

El conductor le pregunta que cuál es el jugador con el que ella ha salido, a lo que la cantante responde que pueden buscarlo porque toda la información está en internet. “Hagan sus investigaciones. Los futbolistas tienen como este rollo de estar con actrices y cantantes”, dijo.

VEA TAMBIÉN El inesperado mensaje que le envió la mamá de James Rodríguez a Daniela Ospina en su cumpleaños o

“Siento que es algo que sucede mucho. He tenido mis experiencias, la verdad que todas muy buenas, pero no para nada serio, la verdad. Creo que la profesión (futbolista) es demasiado demandante, la mía también entonces no compaginamos”.

Sin embargo, el conductor del programa no se quería quedar con la duda y por ello uno de los miembros de producción buscó el nombre del jugador con el que había salido Danna, apareciendo en la escena Neymar.

Ella confirma que salieron diciendo “nos conocimos”, cuando él estaba jugando para el París Saint-Germain (PSG), en donde entre risas revela que Neymar en ese entonces tenía tiempo para otras cosas.

Los rumores de un romance entre ambos surgieron en 2019, cuando Neymar era parte del plantel del PSG y Danna le dedicó una misteriosa dedicación por su cumpleaños, lo que provocó las primeras especulaciones de un posible amorío.

La artista, que en ese entonces se encontraba en España grabando la serie ‘Elite’, compartió una foto de ambos sentados en una mesa con la descripción: “Happy bday, friend. BR”, a lo que el delantero respondió: “gracias, guapa”.

De hecho, los rumores aumentaron cuando la cantante lanzó el tema ‘Mala Fama’ en 2020 por un verso de su canción en la que menciona al futbolista de la ‘verdeamarela’.

“Que si me fui con Maluma, no. Que si Neymar y Ozuna, no. Yo duermo sola en mi cama. Y no me preocupa mi mala Fama”, dice el verso donde menciona al jugador del Al-Hilal.