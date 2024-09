El inesperado mensaje que le envió la mamá de James Rodríguez a Daniela Ospina en su cumpleaños

La modelo y empresaria Daniela Ospina celebró el pasado domingo 22 de septiembre su cumpleaños número 32 con una exclusiva fiesta en Miami, Estados Unidos.

La celebración se llevó a cabo en un reconocido restaurante de Miami, conocido por ser un lugar de encuentro de celebridades y figuras públicas.

Ospina llegó al lugar junto a su hija Salomé, fruto de su relación con el futbolista colombiano James Rodríguez, y con su pequeño hijo Lorenzo.

En varias imágenes que rondan las redes sociales, se observa a la modelo junto a sus familiares y amigos más cercanos, bailando y disfrutando de la celebración.

“En este camino llamado vida, solo tengo gratitud porque cada año me hace más humana y más presente para darme cuenta de lo afortunada que soy. Hoy celebro con felicidad y tanto amor mi vida, agradeciéndole por mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos y todas la apersonas maravillosas que me rodean, entre esas ustedes que día a día me acompañan aquí”, indicó junto a las imágenes.

En medio del cumpleaños de la modelo, Gabriel Coronel, su esposo, escribió un emotivo mensaje en el que celebró su vida y agradeció por cada momento.

"Feliz cumple mi vida. Hoy te celebro la vida por ser una gran compañera, por motivarme día y noche, por siempre estar a mi lado construyendo un hogar, de la mano en cada paso. Eres luz y esencia y por eso solo mereces sonrisas en tu rostro”, indicó.

Otro mensaje que también llamó la atención fue el María Del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, quien aprovechó para felicitar a la mamá de su nieta.

"Feliz cumple, mi Daniela Ospina que seas muy feliz", escribió junto a las imágenes publicadas por la modelo.

Hace unos días, cabe recordar, Ospina se volvió tendencia en redes sociales tras confesar la razón por la no habla de James Rodríguez con su hija Salomé.

En medio de una entrevista en el pódcast de Margarita Pasos, la modelo habló sobre su relación con su hija y lo sucedido en su noviazgo con el futbolista colombiano James Rodríguez.

Ospina, quien se separó del futbolista James Rodríguez en el 2017 después de una relación de siete años, explicó la razón por la que evita las preguntas que su hija le hace sobre James.

“De hecho hay muchas conversaciones que ella me ha traído a la mesa y simplemente le digo: ‘mi amor, te amo, pero todavía no es momento de hablar de ese tema. Te lo prometo que en el momento que tú tengas una edad donde podamos tener esta conversación, yo lo voy a hacer con toda honestidad’”, comentó Daniela Ospina.

De acuerdo con la modelo, lo que ella evita es hablar mal o juzgar al reconocido jugador que integra actualmente la plantilla del Rayo Vallecano de España.