Actor Matthew McConaughey consiguió orden de alejamiento contra una mujer que le enviaba cartas “desquiciadas”

Este viernes se conoció que el reconocido actor estadounidense Matthew McConaughey consiguió una orden de alejamiento contra una mujer que, de acuerdo con lo dicho por el artista, lo estaría acosando al punto de afectarle la salud mental.

El intérprete de ‘Interestelar’ relató que, desde abril de 2022, ha tenido que lidiar con el acoso de esta mujer, al punto que incluso fue capaz de asistir al evento de la presentación de su libro con la intensión de poder acercársele.

La sospechosa se enteró del evento y para poder asistir le mandó un “correo amenazador” a la librería para que poder entrar al lugar.

Cuando la mujer llegó al evento fue recibida por la Policía, quienes la escoltaron fuera del lugar y, tras eso, el actor decidió que era momento de solicitar la orden de restricción.

McConaughey explicó que durante meses tuvo que soportar que la mujer lo hostigara de diferentes maneras como: cartas desquiciadas, demandas diseñadas y correos electrónicos, además de que estaba convencida de que tenían una relación amorosa.

Por lo que, para quitarse a la mujer de encima, el actor, de 53 años, decidió recurrir a las autoridades y llevó la situación hasta los tribunales luego de entender que, pese a que le pidió a la mujer de buena manera que lo dejara tranquilo, esta no lo hizo.

El medio español La Vanguardia reseñó que la medida de alejamiento impuesta por el actor expresa claramente que la mujer tiene prohibido acercarse al actor durante los próximos cinco años.

“Tras la decisión del juez, McConaughey respira tranquilo, ya que la acosadora no podrá acercarse a él durante los próximos cinco años. Por el momento, el actor no se ha pronunciado públicamente. Por su parte, el representante de este no ha querido dar ningún tipo de declaración a la prensa sobre el asunto”, reseñó el medio español.