De la NFL al escenario: novio de Taylor Swift sorprende a la multitud en concierto de la cantante en Inglaterra

La cantante estadounidense Taylor Swift está de paso por el Reino Unido como parte de la etapa europea de su gira 'The Eras Tour'.

Durante su última presentación este domingo 23 de junio, la artista sorprendió a sus fanáticos al dar un paso más allá y subir a su novio al escenario.

En videos que circulan en redes sociales se ve a la estrella de la NFL, Travis Kelce, actuando junto a su novia y a otros actores ante una multitud en el estadio Wembley de Londres.

Según se supo, Kelce subió al escenario durante una transición en el segmento "Departamento de poetas torturados" del setlist de la cantante.

Con un sombrero de copa y un frac negro, la estrella de fútbol americano subió a la tarima y cargó a Swift entre sus brazos como parte de una puesta en escena.

Posteriormente, la acostó sobre un sillón rojo y se abanicó mientras que los bailarines ayudaban con el cambio de vestuario a la cantante.

La artista continuó con su show y prosiguió a cantar "I Can Do it With a Broken Heart" mientras que su novio desapareció junto a los demás actores.

Taylor Swift ha dado de qué hablar durante su paso por Reino Unido, ya que en su primera presentación el viernes 21 de junio publicó una foto de ella con Kelce posando para una selfie con el Príncipe William y sus dos hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte.

"¡Feliz cumpleaños, amigo! Los shows en Londres tuvieron un comienzo espléndido", escribió la artista en la descripción de la selfie publicada en su cuenta de Instagram.

En la cuenta oficial del Príncipe y la Princesa de Gales (@KensingtonRoyal) también se vio una fotografía en la que aparece la estrella pop con una gran sonrisa, mientras que realiza la selfie junto a los miembros de la familia real británica.