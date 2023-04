Ed Sheeran cantó y tocó la guitarra en pleno juicio en su contra por presunto plagio

Este jueves, Ed Sheeran cantó y tocó la guitarra delante del jurado, durante el juicio en su contra por infracción de derechos de autor que se lleva a cabo en Nueva York, por cuenta de su canción “Thinking Out Loud" que, según la acusación, es una copia del clásico soul de Marvin Gaye de 1973 "Let's Get It On".

El cantante británico habría tenido este gesto para defenderse de las acusaciones en su contra por presunto plagio.

Sheeran, además, cantó la que sería la canción original de la cual nació su éxito ganador del Gramm, "I'm singing out now" para demostrar la supuesta originalidad de la progresión de acordes de su tema.

La demanda contra el artista fue presentada por los herederos de Ed Townsend, el músico y productor que coescribió el clásico estadounidense.

Según alegan, el tema de Ed Sheeran tiene "sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos" con la canción de Gaye que se lanzó en 1973.

La defensa del músico británico ha refutado las acusaciones de los demandantes y alega que no "hay docenas, sino cientos, de canciones anteriores y posteriores" a la del estadounidense.

Además, agregan que los registros revelan que dichas canciones “utilizan la misma progresión de acordes o una similar".

"Estas mezclas son irrelevantes para cualquier tema del caso y serían engañosas (...) confundirían al jurado", subraya la defensa.

Sheeran dijo que escribe la mayoría de sus canciones en un día y señaló que coescribió "Thinking Out Loud" con la cantautora Amy Wadge, una compañera habitual.

Los dos escribieron "Thinking Out Loud" en la casa de Sheeran en febrero de 2014, dijo.

"Nos sentamos guitarra con guitarra", dijo Sheeran, según ABC News.

En ese contexto, una selección del jurado se programó para este lunes 24 de abril para definir si el intérprete de 'Perfect' plagió o no la canción del extinto Marvin Gaye.

Esta no es la primera vez que el artista de 32 años se enfrenta a una batalla jurídica por plagio, pues en abril de 2022 ganó un caso en el que se le acusaba de copiar obras existentes para la canción "Shape of You".