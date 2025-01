El conmovedor homenaje con el que la esposa del príncipe Harry despidió a su ‘fiel compañero’ de vida

Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry de Inglaterra, compartió la triste noticia sobre la muerte de su querido perro ‘Guy’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Meghan publicó un emotivo video en el que rinde homenaje a su ‘fiel compañero’.

El clip recopila los mejores momentos vividos junto a Guy y junto a sus hijos y esposo.

De acuerdo con la esposa del príncipe Harry, ‘Guy’ era un beagle que adoptó en 2015 de un refugio de animales en Canadá.

“En 2015, adopté un beagle de un rescate de perros en Canadá. Había estado en un refugio de muerte en Kentucky y le dieron unos días de vida. Lo abalancé y me enamoré”, dijo.

‘Guy’ formó parte de la vida de Meghan antes de conocer al Príncipe Harry, pues la acompañó durante su tiempo en Toronto mientras filmaba la serie “Suits”.

“Se referían a él como 'el pequeño' porque era tan pequeño y frágil, así que lo llamé 'Tío'. Y era el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido”, agregó.

El pequeño y frágil perro, como lo describe, la acompañó en sus mejores y peores momentos a lo largo de su vida.

“Él estaba conmigo en Suits, cuando me comprometí, me casé y cuando me convertí en madre. Estuvo conmigo para todo: la tranquilidad, el caos, la calma, el consuelo”, afirmó.

Según Meghan, el perro habría sufrido un accidente por lo que estuvo sometido a cirugías durante varios meses.

“Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero el Doctor Noel Fitzpatrick dijo que podía hacerlo. Harry y yo conducíamos tarde por la noche, fuera del horario laboral, para ver a Guy mientras se recuperaba en Surrey durante meses seguidos”, reveló.

Tras su muerte, la duquesa de Sussex confesó que se encuentra devastada por su pérdida. “He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas, el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua que corre sobre tu cara te haga no sentirlas o fingir que no están ahí. Pero sí están ahí. Y eso también está bien”, dijo.

Finalmente, confirmó que ‘Guy’ hará parte de su nueva serie. “Como muchos ustedes verán a Guy en esta nueva serie, espero entiendan por qué estoy tan devastada por su pérdida. Creo que tú también puedes enamorarte un poco”, afirmó.