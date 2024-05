El escritor Eduardo Sacheri habló sobre su nuevo libro ‘Nosotros dos en la tormenta’: “busca mostrar el punto de vista de los revolucionarios y las víctimas”

Eduardo Sacheri, escritor argentino, presentó en la Feria del Libro de Bogotá su más reciente libro titulado ‘Nosotros dos en la tormenta’, una obra inspirada en la década de los 70 y el golpe de Estado que se dio en Argentina.

El artista habló con Líderes de NTN24 y contó qué lo inspiró a escribir esta obra: “El silencio artístico previo al golpe de estado me llevó a indagar sobre estas incomodidades y creo que la incomodidad tiene que ver con la turbulencia política y una violencia ya naturalizada, todo esto previo al golpe, pues llega el golpe la violencia va límites desconocidos, pero la violencia revolucionaria, gubernamental y policial ya era pan de todos los días en la Argentina de 1975 y eso fue un poco lo que me generó interés”.

También contó acerca de los protagonistas de su obra literaria: “Son dos jóvenes, la guerrilla revolucionaria en mi país fue un experimento de jóvenes y esos jóvenes pasados a la vida clandestina cortaban mucho sus lazos de origen, familiares y la amistad era uno de los elementos que eventualmente los sostenía, de todos modos, la novela no busca solo el punto de vista de ellos como revolucionarios, sino también de las víctimas, por eso también traté de incluir esas voces”.

“Conversando con sobrevivientes de esa época y exguerrilleros me hablaron de esa tensión que existía entre un programa ideológico casi blindado, certero y coherente que no dejaba espacio a un gris entre lo deseable y lo detestable, pero sí habían dudas, y esa tensión atraviesa la novela, algunos personajes están súper convencidos y otros no tanto y eso los llena de culpa, de preocupaciones, de temores y les da una vida mucho más intranquila”, enfatizó Eduardo Sacheri.