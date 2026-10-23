El legendario Rubén Blades anuncia su despedida de los escenarios y sorprende al anunciar nuevos proyectos de cine junto a Antonio Banderas y Danny Trejo

Rubén Blades se prepara para cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera musical, pero su despedida de los escenarios no significa que vaya a alejarse del mundo del entretenimiento. El cantautor panameño confirmó que 2027 será el año de su última gira y, mientras alista esa etapa, avanza en nuevos proyectos cinematográficos junto a reconocidas figuras de Hollywood.

La noticia llega después de que el artista recibiera el Premio Billboard Ícono durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados el jueves 22 de octubre en Miami, Estados Unidos. El reconocimiento destaca una trayectoria de más de cinco décadas, durante las cuales Blades ha dejado una huella en la música latinoamericana con canciones que combinan la salsa, las historias cotidianas y la crítica social.

Durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard, el artista confirmó que en diciembre comenzará a rodar una película en Nueva York junto a Zoe Saldaña. Posteriormente, tiene previsto participar en Armadillo Salvaje, producción en la que compartirá créditos con Antonio Banderas y Danny Trejo, dos reconocidos actores del cine internacional.

El panameño también terminó su participación en Porto Rico, película dirigida por René Pérez, conocido como Residente, y protagonizada por Bad Bunny. La producción cuenta, además, con la participación de Viggo Mortensen y Edward Norton, y aborda episodios de la historia colonial puertorriqueña.

De esta manera, Blades continuará vinculado a la actuación mientras se prepara para despedirse de las giras musicales. Su anuncio no significa que abandonará toda actividad artística, sino que 2027 marcará el cierre de esta etapa de presentaciones en vivo.

Barranquilla recibirá a Rubén Blades antes de su despedida

Antes de comenzar su última gira, el artista llegará a Colombia para presentarse el próximo sábado 7 de noviembre en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, como parte del festival Viva La Salsa.

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Blades estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, agrupación con la que ha llevado sus composiciones a escenarios internacionales y con la que mantiene vigente el sonido de sus grandes éxitos. El concierto también contará con Óscar D’León, La India, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

La presentación tendrá un significado especial para sus seguidores, pues será una de las oportunidades de verlo en Colombia antes de la gira anunciada para 2027. Canciones como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones y Amor y Control forman parte de un repertorio que ha trascendido generaciones y que convirtió la salsa en una forma de narrar historias sobre la vida cotidiana y las realidades sociales de América Latina.