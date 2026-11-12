Murió a los 82 años recordada actriz de ‘El Chavo del 8’

La reconocida actriz mexicana Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, artísticamente conocida como Regina Torné, falleció a los 82 años en la Ciudad de México, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus canales oficiales la noche del miércoles 11 de noviembre.

Nacida en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la intérprete desarrolló una prolífica trayectoria que abarcó el cine clásico, el melodrama televisivo y la comedia, y destacó de manera sobresaliente en la gran pantalla por su inolvidable caracterización de la inflexible Mamá Elena en la aclamada cinta Como agua para chocolate.

El Instituto Mexicano de Cinematografía reconoció su legado cultural al manifestar textualmente: “Con gran inteligencia y personalidad, Regina Torné transitó por el melodrama, la comedia y el cine de luchadores”.

“La recordamos además como la inflexible Mamá Elena en Como agua para chocolate (1991). Su temperamento no abandonará nuestras pantallas. Gracias, Regina”, añadió la institución en su mensaje institucional de despedida.

A lo largo de su carrera, la actriz participó en emblemáticas producciones cinematográficas como Despedida de soltera, Blue Demon y las invasoras y Viento salvaje, además de dejar una huella imborrable en la televisión mexicana mediante su participación en telenovelas como Retrato de familia, La Loba y Cielo rojo, así como en el recuerdo popular al interpretar a la “Tía Gloria” en la icónica serie humorística El Chavo del 8.

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Aunque la actriz tuvo una vida llena de grandes proyectos y desafíos en el mundo del cine y la televisión, su fallecimiento trajo nuevamente a la conversación pública el caso de su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, quien fue condenada a 35 años de prisión por el secuestro y asesinato de una mujer ocurrido en 2006.