El padre del preso político venezolano César Omaña falleció este martes a las 7:02 de la mañana sin poder reunirse con su hijo, médico de profesión, a quien las autoridades venezolanas negaron reiteradamente la prisión domiciliaria para acompañarlo durante sus últimos días de vida.

César Alfonso Omaña, diagnosticado con cáncer terminal, había solicitado públicamente hace apenas 18 días ante cámaras de NTN24 poder tener a su lado a su hijo médico.

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La familia ha decidido no dar sepultura al cuerpo hasta que las autoridades otorguen al detenido una medida de arresto domiciliario que le permita despedirse dignamente de su padre.

Según contó la abogada Nakary Bazán, defensora de César Omaña, el médico detenido se encuentra recluido en la cárcel militar de Ramo Verde y posteriormente fue trasladado a La Planta.

"César nos pidió que por favor no quiere velar a su papá vestido de reo, con el uniforme azul, esposado, rodeado por miles de policías. Él quiere darle una cristiana sepultura a su papá como él lo merece", declaró Basán.

La defensa legal ha denunciado un trato desigual en el caso, señalando que el co-acusado de César Omaña en la misma causa, fue liberado bajo medida cautelar y actualmente se encuentra fuera del país.

"Nosotros como abogados solicitamos la aplicación del principio de extensión para César Omaña, porque a co-acusado le dieron medida cautelar, pues a él también le opera de pleno derecho. Y el juez Giovanni Gregorio Rodríguez Cantero declaró sin lugar la medida", explicó la abogada.

El caso forma parte de una protesta más amplia de familiares de presos políticos frente al Ministerio Público en Caracas, donde exigen atención médica urgente y libertad para sus seres queridos. En Ramo Verde continúa una huelga de hambre de detenidos que denuncian condiciones injustas de reclusión.

La familia está gestionando los trámites necesarios para preservar el cuerpo en una cava mortuoria mientras esperan una resolución favorable de las autoridades judiciales venezolanas para que César Omaña pueda despedirse de su padre en condiciones dignas.