Rubén Blades, Rawayana, Juanes, Manuel Medrano y hasta Nanpa Básico: las colaboraciones de Fonseca en su nuevo trabajo musical

El reconocido cantautor colombiano Fonseca lanzó este viernes su esperado undécimo álbum de estudio titulado 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', compuesto por 12 canciones.

Se trata de un nuevo proyecto del múltiple ganador del Latin Grammy en el que combina sus raíces tropicales con nuevas exploraciones sonoras marcadas por influencias de una variedad de grandes artistas nacionales e internacionales.

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'Antes Que El Tiempo Se Vaya', según ha contado el artista, nace como un llamado profundo a valorar el tiempo, honrarlo y vivir con intención.

A lo largo de la docena de temas, Fonseca recorre distintos géneros y emociones, al tiempo que mantiene en cada una el sello auténtico que lo ha convertido en referente de la música latina.

El álbum incluye sencillos que lo conectan con sus inicios, como 'Loco Enamorado' y 'Parte Por Parte', así como incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa e incluso la cumbia.

Dentro de este nuevo y diverso trabajo musical destacan colaboraciones con grandes artistas: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma. Algunas de ellas, cabe resaltar, ya habían sido lanzadas meses atrás y fueron ahora incorporadas dentro de este LP.

A lo largo de su carrera, Fonseca ha construido un sello único que fusiona lo tropical con lo pop y lo folclórico con el que ha logrado una identidad sonora que trasciende tendencias y conecta de manera genuina con distintas generaciones.

"Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. Cada canción tiene una parte de mí. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara desde lo más profundo, antes que el tiempo se vaya", dijo Fonseca citado en un comunicado sobre el lanzamiento.

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Esta colección musical fue coproducida por Fonseca junto a Andy Clay, con la participación de reconocidos productores como Andrés Torres, Mauricio Rengifo y otros destacados colaboradores.

Este es el tracklist de 'Antes que el tiempo se vaya', el nuevo álbum de Fonseca: