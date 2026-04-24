NTN24
Viernes, 24 de abril de 2026
Viernes, 24 de abril de 2026
Fonseca

Rubén Blades, Rawayana, Juanes, Manuel Medrano y hasta Nanpa Básico: las colaboraciones de Fonseca en su nuevo trabajo musical

abril 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Fonseca
Foto: Fonseca
'Antes Que El Tiempo Se Vaya' incluye incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa e incluso la cumbia.

El reconocido cantautor colombiano Fonseca lanzó este viernes su esperado undécimo álbum de estudio titulado 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', compuesto por 12 canciones.

Se trata de un nuevo proyecto del múltiple ganador del Latin Grammy en el que combina sus raíces tropicales con nuevas exploraciones sonoras marcadas por influencias de una variedad de grandes artistas nacionales e internacionales.

o

'Antes Que El Tiempo Se Vaya', según ha contado el artista, nace como un llamado profundo a valorar el tiempo, honrarlo y vivir con intención.

A lo largo de la docena de temas, Fonseca recorre distintos géneros y emociones, al tiempo que mantiene en cada una el sello auténtico que lo ha convertido en referente de la música latina.

El álbum incluye sencillos que lo conectan con sus inicios, como 'Loco Enamorado' y 'Parte Por Parte', así como incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa e incluso la cumbia.

Dentro de este nuevo y diverso trabajo musical destacan colaboraciones con grandes artistas: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma. Algunas de ellas, cabe resaltar, ya habían sido lanzadas meses atrás y fueron ahora incorporadas dentro de este LP.

A lo largo de su carrera, Fonseca ha construido un sello único que fusiona lo tropical con lo pop y lo folclórico con el que ha logrado una identidad sonora que trasciende tendencias y conecta de manera genuina con distintas generaciones.

"Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. Cada canción tiene una parte de mí. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara desde lo más profundo, antes que el tiempo se vaya", dijo Fonseca citado en un comunicado sobre el lanzamiento.

o

Esta colección musical fue coproducida por Fonseca junto a Andy Clay, con la participación de reconocidos productores como Andrés Torres, Mauricio Rengifo y otros destacados colaboradores.

Este es el tracklist de 'Antes que el tiempo se vaya', el nuevo álbum de Fonseca:

  1. Loco Enamorado
  2. Antes que el tiempo se vaya (con Juanes)
  3. Celebrar
  4. No sé qué extraño más
  5. Enamorarte Mil Veces (con Manuel Medrano)
  6. No Me Resisto (con Nanpa Básico)
  7. Nunca me fui (con Rubén Blades)
  8. Barco de Papel
  9. VENGA lo que VENGA (con Rawayana)
  10. Ahí estabas tú
  11. Lo que sentimos bailando (con Río Roma)
  12. Parte Por Parte

Temas relacionados:

Fonseca

Estrenos musicales

Música

Juanes

Rawayana

Rubén Blades

Manuel Medrano

Pop

Lanzamientos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quebraría el sistema financiero": experto alerta sobre consecuencias en medio de ataques al régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Podemos ir pronto a un proceso electoral": Juan Pablo Guanipa celebra llegada de nuevo encargado de negocios de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto @chynomiranda
Chyno Miranda

Fanáticos de Chyno Miranda reaccionan al verlo en el lanzamiento de lo nuevo de ‘Chino y Nacho’: “Se ve el esfuerzo que hace”

Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter | Foto: AFP
Festival

Dos fines de semana de pura música: Karol G hará historia, Justin Bieber traerá la nostalgia y Sabrina Carpenter apunta a un show inolvidable en Coachella 2026

'Super Mario Galaxy' - Foto EFE
The Super Mario Galaxy

Pese a las críticas, 'Super Mario Galaxy' arrasa en taquillas desde su primer fin de semana con icónicos elementos coleccionables y experiencias en salas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de Irán - Foto: EFE
Oriente Medio

"Irán está debilitado desde el punto de vista militar": analista internacional Andrés Serbín

.
Nicaragua

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

USS George H.W. Bush | Foto @CENTCOM
Estados Unidos ataca a Irán

EE. UU. eleva su presencia militar en Medio Oriente con la llegada del portaviones USS George H.W. Bush

José Mas Santos, Jorge Mas Santos y David Beckham, en la inauguración del Nu Stadium - Foto: EFE
Inter de Miami

Momento en que la directiva del Inter de Miami corta la cinta en la inauguración del NU Stadium con un mural que encabeza el venezolano Telasco Segovia

Estrecho de Ormuz - AFP
Bloqueo

Comando Central de Estados Unidos afirma que impidió que seis barcos partieran desde puertos iraníes en las primeras horas del bloqueo

JD Vance | Foto: EFE
Estados Unidos

JD Vance encabezará delegación de EE. UU. en negociación con Irán en medio de nuevas amenazas de Donald Trump

El comandante de la Misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman - AFP
Nasa

Comandante de la Misión Artemis II compartió video inédito de la Luna y la Tierra: "Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre