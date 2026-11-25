El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Andy Taylor, reconocido guitarrista de Duran Duran, quien falleció a los 65 años luego de enfrentar durante varios años un cáncer de próstata metastásico.

La noticia fue confirmada este miércoles 25 de noviembre por la agrupación y su familia, mediante un comunicado en el que informaron que el artista murió el pasado lunes 23 de noviembre en su casa y acompañado de sus seres queridos.

"Andy Taylor, amado esposo, padre y abuelo, ha fallecido después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata", señalaron sus familiares, quienes también destacaron el papel que desempeñó en sus vidas.

Cabe resaltar que el diagnóstico de la enfermedad se conoció públicamente en noviembre de 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. En aquella oportunidad, Taylor no pudo asistir a la ceremonia debido a su estado de salud y fue Simon Le Bon quien leyó una carta enviada por el guitarrista, en la que reveló que llevaba más de cuatro años enfrentando la enfermedad.

Taylor fue uno de los integrantes fundamentales de Duran Duran y participó en algunas de las canciones más reconocidas de la agrupación, como "Rio", "Hungry Like the Wolf", "Save a Prayer" y "The Reflex". Su trabajo también estuvo relacionado con "A View to a Kill", tema que hizo parte de la banda sonora de una de las películas de James Bond.

VEA TAMBIÉN Beéle reacciona ante cancelación de concierto en México y terminó cantando gratis o

Además de su trayectoria con el grupo británico, hizo parte de The Power Station, supergrupo que fundó junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson, con el que alcanzó reconocimiento gracias a canciones como "Some Like It Hot".

Tras conocerse su fallecimiento, Simon Le Bon también expresó su tristeza por la pérdida de su compañero y amigo.

"Hay un enorme vacío con la forma de Andy Taylor en mi corazón. Nunca se cerrará; no dejaré que lo haga. Lo extrañaré y lo amaré todos los días de mi vida", manifestó.