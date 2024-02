Entre lágrimas, Jennifer Lopez habló sobre el apoyo que le ha dado Ben Affleck durante su carrera

La cantante y actriz Jennifer Lopez estrenó recientemente su documental The Greatest Love Story Never Told, una pieza cinematográfica que cuenta la vida de la artista desde una mirada cruda e íntima, así como también habla sobre la separación de JLo y Ben Affleck en 2003.

En el documental, Lopez cuenta el recorrido que ha hecho durante dos décadas para poder encontrar el amor propio y su historia de romance con el intérprete de ‘Batman’, Ben Affleck, con quien sostuvo una relación en los 2000 y con quien regresó luego de veinte años de haber roto.

JLo cuenta en una parte de su documental que parte de que hoy en día tenga una confianza muy grande en sí misma es gracias a la ayuda que le ha dado el actor.

Con lágrimas en los ojos, la intérprete de ‘On the Floor’ expresó que “lo que él dijo, lo que vio en mí y lo que me hizo creer sobre mí misma, solo puede provenir del amor. Porque nadie más podría haberme hecho ver eso en mí. Es muy conmovedor”.

La actriz, bastante conmovida al hablar de su relación con Ben, añadió que “yo no pensaba mucho de mí misma, y así el mundo no pensaba mucho de mí. Eso coincidía”.

En el documental, Jennifer revela que Ben en realidad es la musa de su nuevo álbum ‘This is Me…Now’ y que para poder producirlo le pidió a su equipo musical que le leyera cartas que le había escrito el actor a lo largo de los años.

“No creo que Ben se sienta muy cómodo conmigo haciendo todo esto. Pero él me ama, sabe que soy un artista y me apoyará en todo lo que pueda porque sabe que no puedes impedirme hacer la música que hice, no quiere detenerme. Pero eso no significa que se sienta cómodo siendo la musa”, puntualizó la ‘Diva del Bronx’.

Además, la intérprete de ‘The Mother’ contó cuál fue la verdadera razón por la que no se terminaron casándose en 2003.

De acuerdo con la artista, de 54 años, la razón por la que decidieron terminar su relación en 2003 y no llegar al altar fue porque ambos se desmoronaron en la presión que tenían encima en ese momento al ser una de las parejas más famosas del mundo.

“Ben y yo rompimos tres días antes de nuestra. (…) Teníamos planeada una gran boda: 14 acomodadores y damas de honor, y tres días antes simplemente nos desmoronamos bajo la presión”, explicó JLo.

De hecho, esta versión cuadra mucho con lo que dijo el actor una vez, en donde señaló que: “Cuando Jen y yo rompimos antes, el catalizador fue la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada”.

Cuando volvieron a estar juntos, tras más de veinte años de separación, Affleck fue muy claro con ella al respecto de lo que quería y esperaba de la relación: que no fuera un romance para las redes sociales.

“Entonces me di cuenta de que no era justo preguntar. Es como si te fueras a casar con el capitán de un barco y dijeras: ‘Bueno, no me gusta el agua’. Somos solo dos personas con diferentes tipos de enfoques tratando de aprender a llegar a un acuerdo”, añadió.

“Cuando volvimos a estar juntos, dije: 'Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales'”, expresó el actor.

‘The Greatest Love Story Never Told’, es una producción cinematográfica que cuenta la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, así como la realización del último trabajo discográfico de la artista ‘This is Me…Now’.