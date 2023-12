Equipo de Ricardo Arjona despeja dudas sobre si el cantante se retiró definitivamente de la música

El cantante, actor y productor musical guatemalteco, Ricardo Arjona causó revuelo en las últimas semanas por una publicación en su cuenta de Instagram donde anunció que se retiraría de los escenarios por complicaciones de salud, dejando en vilo si sería temporal o definitivo.

Antes de anunciar su retiro, el artista había publicado a inicios de diciembre, que se había sometido a unas infiltraciones en su columna para poder terminar su gira ‘Blanco y Negro’ que comenzó en 2022 en Europa, continuó por EE. UU. y recientemente culminó en Santiago de Chile con 159 conciertos.

“Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía. Me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, señaló el intérprete de ‘Mujeres’ en su publicación.

Junto a un video también expresó que en sus últimos conciertos de la gira, después de someterse a las infiltraciones y pasar por su crisis de salud, no había logrado estar de pie más de 20 minutos, sin embargo, esos días logró dos horas y media de show.

Después de este anuncio, Arjona público a través de su cuenta de Instagram un carrusel de fotos y videos que incluían un comunicado titulado “Una despedida en Santiago”, en el agradecía a sus fans, a su equipo por ‘Blanco y Negro’, y a sus doctores por permitirle posponer su cirugía de columna para terminar la gira.

Sin embargo, en el comunicado llamó la atención la frase que dejará en vilo su retiro: “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver (...) les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.

A raíz de las especulaciones que generó el anuncio, el equipo de trabajo del artista con 30 años de carrera, manifestó que se trata de un retiro temporal para recuperar su salud: “No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud en su espalda que necesitan descanso”.