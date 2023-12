Ricardo Arjona revela que tuvo que acudir a infiltraciones en su columna en un sentido mensaje tras el fin de su gira Blanco y Negro

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona anunció mediante su perfil oficial en Instagram que tuvo que acudir a unas infiltraciones en su columna para poder sobrellevar el ritmo que le impuso la gira Blanco y Negro que recientemente terminó en Santiago de Chile.

“Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía. Me despido en este Chile de tantas historias y afectos”, escribió Arjona en la nota.

El guatemalteco agradeció, en ese sentido, a los médicos sobre los que dijo que lo pusieron de pie “para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente”.

Arjona describió algunas de las exigencias que tuvo la gira que incluyó 159 conciertos y en la que cantó varios de sus recientes éxitos como ‘El amor que me tenía’, ‘De la ilusión al miedo’ y ‘El flechazo y la secuela’.

El cantante guatemalteco también dejó abierta la posibilidad de no volver a subirse a un escenario luego de una gira en la que acusó cansancio.

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, afirmó Arjona que luego narró algunas de sus percepciones sobre la industria musical de los tiempos actuales.

El centroamericano dejó claro que no coincide “con la industria”. “Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerza”.

“Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo y, después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud”, relató.

Finalmente, el artista agradeció a los seguidores que lo vieron en algunos de sus conciertos de Blanco y Negro y prometió que sus recientes achaques serán pronto historia.

“Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, remató.