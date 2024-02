Esposa de Dani Alves revela que no puede salir a la calle o ver a sus perros: “me acorralan por fuera de mi casa”

Hace unos días el caso del futbolista brasileño Dani Alves tomó un nuevo rumbo y es que tras ser acusado de haber agredido sexualmente a una mujer en el baño de la discoteca Sutton en Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022, las cosas para el futbolista parecer ir de mal en peor.

Es tanto así, que el club para el que jugaba, el FC Barcelona, le impuso un duro castigo tras conocerse que fue condenado a pasar 4 años y medio de prisión por agresión sexual.

Este lunes, la prensa del equipo catalán informó que se le ha retirado la condición de futbolista leyenda del club, una condición que solamente tienen 102 futbolistas que han podido portar los colores del Barça.

De acuerdo con el medio Sport, parte del comunicado señala que: “El Barça ha hecho efectivo este acto simbólico una vez la sentencia por agresión sexual ha sido firme”.

La noticia de la sentencia de Alves ha sido tanto, que incluso ha logrado, no solo perjudicar su imagen como futbolista, sino también la paz y tranquilidad de su pareja, la modelo Joana Sanz, quien desde la revelación de la condena ha sido asediada por los medios de comunicación.

Los medios de comunicación no han parado de perseguirla desde que se conoció la sentencia, pues los ojos están puestos sobre ella a la espera de una reacción o pronunciamiento de su parte sobre la situación actual que vive.

Aunque no se ha pronunciado en sí, la modelo aprovechó su última publicación en redes para hablar del asedio que ha recibido por parte de los medios, algo que, según ella, le ha complicado “la paz mental”.

Joana compartió un carrete de fotos, el cual acompañó con una larga descripción que inicia diciendo: “Tenerife sigue siendo difícil para mí… Fueron días muy tristes a pesar de que tengo muchas personas que me quieren allí. Me da tristeza no poder ir a tomarme un barraquito con mi madre o llevarla a la playa. No pude aguantar las lágrimas al sumergirme en el mar recordando sus ojos verdes pardos o su risa. Es extraño, pero tenía la sensación de que la corriente del mar me abrazaba”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos es que expresó que cuando fue a Barcelona para ver a sus mascotas, fue interceptada por los medios de comunicación que le acorralaron fuera de su casa.

“Pasé por Barcelona a besuquear a mis peludos, pero los medios de comunicación complican mucho mi paz mental. Me acorralan por fuera de mi casa y hasta se me cayó el teléfono al suelo rompiéndose la pantalla (gracias)”, puntualizó.

La modelo, de 31 años, añadió que: “Por lo que me fui a Madrid y pude ser un poquito feliz en medio de todo el caos. Gracias a las personas que me levantan del suelo y me recuerdan que no solo hay lágrimas de tristeza”.

Esto se da días después, no solo de la sentencia de Alves, sino de que ella publicara por “error” una carta de amor que el futbolista le envió desde la cárcel.

“Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino transformar mi energía en lo que es. Y lo que es, es que eres lo que soñé”, inicia diciendo la misiva de Dani Alves.

“Lo que soñé y lo que sigo soñando. Quiero recorrer todos los caminos contigo. No me equivoqué de mujer, sí, fuiste tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan en el que no estés. Rezo todos los días para que llegue el día en que pueda verte despertar. La nostalgia no se trata de no poder hacerlo ahora”, añadió.

La carta, compartida por “error” finaliza diciendo: “Donde sea, como sea, como sea, pero contigo siempre a mi lado. Siento sentimientos extraños. Te amo”.

Tras hacerse viral, la modelo rápidamente eliminó la publicación y tomó sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido, diciendo que en realidad esa publicación iba para sus “mejores amigos” y que la compartió por error.