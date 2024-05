Esta es la mentira piadosa que dice Karol G para evitar comer plato que "no tolera" por su "llamativo olor"

La cantante colombiana Karol G es tendencia en redes sociales luego de confesar de manera inesperada el alimento que no tolera y la gran estrategia que utiliza para evitarlo.

La artista, quien continúa con su Mañana será bonito Tour en Sudamérica, estuvo en una entrevista con "The Juanpis Live Show" donde reveló una de las mentiras piadosas que dice cuándo va a algún restaurante o la invitan a comer.

“Yo no como nada del mar, no me gusta en ninguna de sus presentaciones y digo que soy alérgica para que no me friten nada en aceite con el que hagan comida de mar”, dijo la ‘Bichota’.

Aunque la comida de mar es una de las más aclamadas por lo colombianos, la reconocida artista reveló que uno de los motivos por la que no le gusta es por su “llamativo olor”.

Es por ello que prefiere decir que es alérgica al pescado para evitar que le cocinen utilizando el mismo aceite que se ha empleado en otras ocasiones para platos marinos.

Pese a asegurar que no le agrada la comida de mar, Karol G confesó cual es la comida que más disfruta cuando se encuentra de gira o de visita en su tierra natal.

Según la colombiana, disfruta mucho los perros calientes, pero sin duda alguna, su plato favorito es muy hogareño: arroz, carne, huevo y papas fritas, uno de los que más solía comer cuando era pequeña.

“Cuando yo estoy en tour y llego a la casa, mi plato especial, favorito e increíble del centro de mesa, elegante y todo, arroz, papitas fritas, un huevito frito y un pedacito de carne. Salsa de tomate en forma de carita feliz y hay un manjar en la mesa”, expresó.

Karol G padece de un desequilibrio hormonal que le impide bajar de peso

La reconocida cantante colombiana Karol G reveló que desde hace varios años padece de una extraña enfermedad que le hace subir de peso rápidamente.

En medio de una entrevista al canal de Youtube Mezcal TV, la artista confirmó que padece de un desequilibrio hormonal que le impide bajar de peso aun cuando siga dietas estrictas y haga ejercicio.

Karol G indicó que la alteración hormonal afecta su sistema endocrino generando constantes cambios físicos y problemas de ánimo.

“Tenía la insulina completamente elevada y tenía la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz. Mi cuerpo no había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, explicó la cantante.

Pese a sus esfuerzos por mantenerse saludable y en forma, la artista paisa ha sido blanco de críticas por su aspecto físico y su “aparente descuido de su cuerpo” a lo largo de su carrera.

“Al principio me afectaba, porque pensé, qué importa si quiero ser una mujer con curvas. Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto”, agregó.

Asimismo, indicó que pese a que ya revelado en varias ocasiones la razón de sus cambios físicos, aún hay personas que “la critican y se burlan de ella”.

“Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios, pero cuando cruzan límites muy fuertes, simplemente los ignoro. ¡No me gusta!”, expresó Karol G.