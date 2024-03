Karol G rompió en llanto tras sufrir un percance en pleno concierto en Guatemala: “No sé qué esté pasando”

Los últimos días han sido bastante caóticos para la cantante colombiana Karol G, quien han acaparado los principales medios en el mundo luego de que su avión tuviera que aterrizar de emergencia en Estados Unidos.

La aeronave, que transportaba a la cantante colombiana Karol G y su equipo, se vio forzada a regresar a tierra luego de que el piloto reportara que la cabina se estaba llenando de humo.

Tras varias horas de haber ocurrido el aterrador suceso, la artista colombiana se pronunció a través de sus redes sociales y afirmó que ella y su equipo, así como su familia, se encuentran bien.

“Gracias a todos los que se han preocupado y a los que se han reportado con mensajes… mi familia, mi equipo y yo estamos todos muy bien y agradecidos por una nueva oportunidad”, escribió en un corto mensaje en la red social Instagram.

Ahora, parece que la intérprete de ‘Provenza’ se enfrenta a un nuevo capítulo amargo en su vida que la llevó a derramar unas cuantas lágrimas en medio de uno de sus conciertos.

El pasado viernes la paisa brindó un concierto en Guatemala, uno de los dos shows que realizaría en dicho país, sin embargo, dicha presentación no arrancó como se esperaba, ya que se vio afectado por unas fallas técnicas.

En medio del concierto, las luces de las pantallas se fundieron y tras esto, la cantante colapsó y entre lágrimas expresó su pensar sobre lo sucedido.

“Se murieron los generadores de la energía del escenario. No sé qué esté pasando energéticamente, pero sea lo que sea, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver su show y lo vamos a hacer”, expresó con lágrimas en los ojos.

Claramente afectada por las fallas técnicas, Karol añadió: “Tenemos energía para usar mientras tanto y tocar algunas canciones. Mientras va volviendo, vamos a lo que vinimos, a cantar y pasarla chimba”.

Ante esto, los asistentes del concierto, que hace parte de la gira ‘Mañana será bonito’ por Latinoamérica, comenzaron a ovacionar a la cantante como muestra de apoyo.

Algunos internautas aseguran que últimamente la colombiana ha sido víctima de varios eventos desafortunados, razón por lo cual, su reacción de frustración es completamente normal.

“Son señales de que no tenía que estar ahí”, “se asustó y es lógica su reacción” y “es un ser humano como todos, sin miedo a llorar y con un bajón como cualquiera”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes.