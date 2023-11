Esta es la propuesta de aficionados dispuestos a ayudar a pagar la multa de Shakira con la Hacienda española

La reconocida cantante colombiana Shakira aceptó el lunes pasado los cargos en su contra por presuntamente haber incumplido sus obligaciones tributarias en España, mientras vivía en Barcelona entre 2012 y 2014.

Una vez finalizada la comparecencia, el equipo legal de la cantante colombiana sostuvo: “Se ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación para poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante".

El acuerdo al que llegó con la Fiscalía estipula el reconocimiento de su culpabilidad en el fraude contra la Hacienda española y además el pago de una multa de más de 7,8 millones de euros.

Es por eso que, en las últimas horas, los aficionados a la cantante han demostrado todo el cariño hacia ella y su música ideando formas de ayudarla a pagar la millonaria multa.

Una de sus seguidoras manifestó a través de la red social X (antes Twitter) su disposición para colaborar con la cantante colombiana.

Se trata de Ana Duque, quien aseguró que la música de Shakira la ayudó en sus peores momentos amorosos, por lo que ahora estaría dispuesta a ayudar a la colombiana de una peculiar manera.

“Me dispongo a escuchar a Shakira 24/7 porque esa multa la pagamos entre todos, mi reina. Shak nunca me abandonó en mis tusas, yo no la voy a abandonar en este momento”, escribió.

De inmediato, otros aficionados se manifestaron a favor de la iniciativa para que Shakira pueda recaudar más dinero con las escuchas en las plataformas digitales.

"Efectivamente, toda la semana de pura Shakira”; “Así estoy desde la mañana. Sola no la dejamos"; "Si en su gira incluye España, ojalá cobre 10 veces más"; "Es lo que yo digo, voy a reproducir todas sus canciones en todas las plataformas"; "Ella no está sola", fueron algunos comentarios de sus fans.