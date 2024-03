Así suena la nueva canción de Shakira con Bizarrap ‘La Fuerte’; promete ser un hit

La cantante colombiana Shakira sigue dando muestras de lo que serán las canciones inéditas que vendrán en su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ y, a través de sus historias de Instagram, reveló un adelanto de lo que será su nueva canción ‘La Fuerte’ con Bizarrap.

La parte publicada por la barranquillera deja oír que será una canción referente a un amor que no se ha superado, aunque intente demostrar todo lo contrario.

“Otra noche más que pasó sin verte, otra noche más que me hago la fuerte, borré tu número y pa’ qué, si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente”, dice la letra de la parte de la canción compartida por Shakira.

El productor argentino vuelve a colaborar con la barranquillera luego del éxito que tuvieron con la Music Session 53, que ha sido, para muchos, un renacer de la carrera artística de Shakira.

Este adelanto de ‘La fuerte’ se une a los otros revelados por la colombiana que estarán en su nuevo álbum, pero que no habían sido escuchadas como ‘Cohete’, ‘Nassau’, ‘Entre paréntesis’, ‘Cómo, dónde y cuándo’ y ‘Tiempo sin verte’.

El álbum también incluye las canciones ya conocidas que la artista que ha lanzado durante los últimos meses tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro; ‘Monotonía’ con Ozuna, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap; ‘TQG’ con Karol G; ‘Acróstico’ con Milan y Sasha; ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo; ‘El Jefe’ con Fuerza Regida y ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ (Tiesto Remix), son los temas que incluirá el álbum.

Así suena 'La Fuerte', la nueva canción de Shakira con Bizarrap: