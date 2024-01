Esta sería la razón por la que Selena Gomez plantea retirarse de la música este 2024

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez ha causado revuelo en redes sociales tras contemplar su posible retiro de la música este 2024.

En medio de una entrevista para el podcast Smartless, de Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la artista aseguró que su próximo álbum sería el último que lanzará durante su carrera musical.

"Comencé divirtiéndome mucho con la música, porque luego hacer giras era también muy entretenido. Pero era porque al mismo tiempo estaba haciendo mi propia serie de televisión y si seguí adelante era porque eso era lo verdaderamente divertido", empezó diciendo la famosa.

La también actriz de 31 años no solo ha brillado con sus éxitos musicales sino también por sus actuaciones en películas como 'Los hechiceros de Waverly Place', 'Princesa por accidente' y 'Only Murders In The Building'.

“Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero probablemente elegiré actuar. Voy a querer relajarme porque estoy cansada”, dijo.

Cabe señalar que la cantante no ha confirmado si realmente se retirará de la música de forma definitiva o temporal, sin embargo, deja en incógnita si hará una gira musical para despedirse de su carrera musical.

Es de recordar que, hace unas semanas, Selena estuvo en el ojo del huracán tras confirmar su romance con un importante productor musical con quien en el pasado había colaborado y quien también es amigo de su expareja, Justin Bieber.

La intérprete de ‘Rare’ ha acaparado los principales medios estadounidenses en los últimos meses debido a que se le ha vinculado con diferentes personajes a lo largo del año, no obstante, hasta hace unas horas se conoció el nombre de su pareja.

Se trata del productor Benny Blanco, con quien se conoció en 2021 cuando lanzaron su colaboración ‘I Can't Get Enough’ junto con el artista colombiano J Balvin y Tainy.

En las últimas semanas, se filtró que tanto Blanco como Gomez estaban involucrados sentimentalmente, pero lo que parecía un rumor fue confirmado por la misma cantante desde su cuenta de Instagram.

La actriz de ‘Only Murders in the Building’ le dio me gusta a una publicación en la que reportaban que estaba de pareja con el productor, además de comentar el post.

Al cabo de unos minutos, Selena se volvió tendencia en redes, no solamente por la confirmación de su noviazgo, sino porque protagonizó varios intercambios con algunos de sus fanáticos.

Selena respondió un comentario de un fan en el que cuestionó el hecho de que algunos estén juzgando su relación con Benny.

“No lo entiendo. Si realmente te preocupas por mí. Nunca he estado más feliz. Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida en absoluto”, comentó la exchica Disney en su más reciente post de Instagram.