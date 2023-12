Este fue el peculiar regalo de una fanática por el que le revisaron el equipaje a Eugenio Derbez en aeropuerto de Nueva York

El actor mexicano Eugenio Derbez vivió un momento incómodo en el aeropuerto de Nueva York tras ser llamado a una revisión de su equipaje por llevar un curioso regalo que le dio una de sus fans.

A través de sus redes sociales, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ relató la situación en la que se encontraba luego de que las autoridades del terminal aéreo lo llamaran para revisar su equipaje.

Todo comenzó cuando el actor se dirigía a su residencia en Nueva York tras participar en la ceremonia de entrega de premios de una fundación.

VEA TAMBIÉN Este fue el noble gesto de Eugenio Derbez con varios perros abandonados en México o

En el camino, Derbez se encontró con Nadia Domínguez, reconocida en redes sociales como ‘Lady Sandía’ debido a sus obras de arte talladas en dicha fruta.

La mujer, quien resultó siendo una de sus fans, le obsequió una pieza con su rostro tallado. “Hola, Eugenio, mi nombre es Nadia Domínguez. Tallé esta sandía con mucho cariño y respeto. Espero y te logre sacar una sonrisa. Atentamente Lady Sandía”, le dijo la fan.

"Echen un vistazo a esto, aquí está mi cara tallada en una sandía, pero observen el trabajo, el detalle, es una obra de arte”, mencionó, entre tanto, el actor tras recibir la fruta.

Sin embargo, al intentar abordar el avión, el actor fue detenido por las autoridades luego de que se percataran de que llevaba la sandía en su equipaje.

VEA TAMBIÉN “Ha sido un año muy difícil para mí”: así vivió Eugenio Derbez su cumpleaños número 62 tras la muerte de Fiona y operación en el hombro o

"Me tienen detenido, o sea, no detenido; me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló "Lady sandía" en la calle. No sabía qué hacer con ella”, indicó.

Minutos después, Eugenio informó que las autoridades sí le permitieron llevar la sandía y que ya iba rumbo a su residencia.

Sin embargo, surgió un nuevo interrogante sobre el destino de la fruta ya que Derbez aseguró que no sabía si comérsela o ponerla junto a los reconocimientos que ha recibido.

"No sé si comérmela, si me la como me estaría partiendo la cara y si la pongo al lado de mis trofeos se echa a perder, se llena de moscos y se escurre”, indicó.

Finalmente, el actor decidió guardar la obra de Lady Sandía en el refrigerador mientras decidía el futuro del obsequio.