Estreno de 'Dune: Part Two' se pospone hasta 2024 por huelgas en Hollywood

El estreno de ‘Dune: Part Two’, una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año se pospone para 2024 por huelgas en Hollywood.

La cinta protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet no será presentada "debido a lahuelga en curso de SAG-AFTRA", según anunció Warner Bros.

La secuela de Denis Villeneuve de 2021 estaba prevista para estrenarse el próximo 3 de noviembre, sin embargo, llegará a la pantalla grande el 14 de marzo de 2024.

La “Segunda parte” está protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Austin Butler, Florence Pugh y Léa Seydoux.

Warner Bros confirmó que la superproducción fue retrasada, al igual que las películas ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ y ‘Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’.

Cabe recordar que la industria cinematográfica se enfrenta a la peor parálisis en 60 años luego de que los actores de Hollywood decidieron iniciar una huelga general para lograr mejoras salariales.

Convocada por el comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), la protesta comenzó el pasado viernes 14 de julio y se unió a la de los guionistas que están en paro desde hace más de dos meses.

Los huelguistas piden a los estudios estadounidenses mejoras salariales, un ajuste de los pagos que reciben por retransmisiones de sus producciones, así como definiciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria, entre otros puntos.

Ante las huelgas, se han cerrado esencialmente todas las producciones cinematográficas y televisivas de EE. UU., con excepciones limitadas, como los reality shows y los programas de juegos.