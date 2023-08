Liam Payne, exmiembro de One Direction, pospone gira por Sudamérica tras ser hospitalizado

Los fans del cantante británico, Liam Payne, reconocido por pertenecer a la famosa banda juvenil One Direction, les dio, este viernes, una triste noticia a sus fans de América del Sur al anunciar que pospone su gira mundial por problemas con una grave infección renal.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de ‘Strip That Down’ publicó un video en el que explica su situación médica actual.

“Hola, chicos. Estas son las últimas noticias que quisiera darles, pero básicamente no me he sentido bien recientemente y he estado hospitalizado por una grave infección renal”, inició diciendo en su video compartido en redes.

Payne añadió en su clip, que dura 38 segundos, que comenzó los ensayos, pero que se dio cuenta de que no era el momento para estar todavía de gira, sino hasta que se recuperara del todo, por lo cual tiene que cancelar su tour por Suramérica.

En la descripción del video, el cantante británico escribió: “con mucho pesar tengo que decirte que no tenemos más remedio que posponer mi próxima gira por América del Sur. Durante la semana pasada he estado en el hospital con una grave infección renal, es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme”.

El artista, de 29 años, explicó que realmente estaba emocionado por tocar en América del Sur, pero que lastimosamente no se va a poder hacer.

El exmiembro de One Direction les pidió perdón a sus fans que ya habían comprado las entradas para ver sus shows y afirmó estar trabajando para “volver a programar el tour tan pronto como sea posible, pero por ahora estaremos reembolsando las entradas, así que por favor atento a las actualizaciones desde su punto de compra”.

“Gracias, como siempre, por el amor y el apoyo, y espero vernos pronto”, finalizó el intérprete de ‘Polaroid’.

Liam Payne había anunciado el pasado 3 de julio, por medio de sus redes sociales, que iba a volver a Sudamérica con su tour en solitario, dado que la primera vez que visitó la región fue cuando aún pertenecía a One Direction con la gira mundial ‘Where We Are’ en 2014.

El paso de Payne por Latinoamérica iniciaría en Perú el próximo 1 de septiembre, continuaría con Colombia el 3 de septiembre, luego pasaría por Chile el 5 de ese mes, visitaría Brasil el 7, daría su show musical el 9 en Argentina y terminaría el 12 del mismo mes en México, dando por finalizado su tour por Suramérica.

Ahora los fans del exOne Direction tiene que contactar con la promotora con la que compraron sus entradas para saber cuál es el siguiente paso a seguir para el respectivo reembolso de las entradas.