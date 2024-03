Eva Mendes, quien no estuvo en los Premios Oscar, a su esposo Ryan Gosling: "Vuelve a casa"

La actriz y modelo estadounidense Eva Mendes le envió un mensaje familiar a su esposo, el también actor canadiense Ryan Gosling, a quien no acompañó en la entrega de los Premios Oscar que se llevó a cabo el pasado domingo.

“Ya llevaste a Ken hasta los Oscar, Ryan. Ahora vuelve a casa, tenemos que acostar a las niñas”, le escribió la cantante en un mensaje dirigido a su esposo.

Gosling, cabe recordar, era una de las figuras principales en la gala de los denominados Premios de la Academia pues a cargo de él estaba una de las presentaciones de la noche: el concierto del Ken de Barbie.

Además, el canadiense estaba nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto, en la que finalmente no fue declarado ganador.

La ausencia de Mendes, no obstante, no extrañó a los seguidores de la pareja que ha estado junta desde 2011.

Mendes no acostumbra acompañar a Gosling en las promociones de sus películas y la pareja suele no exponerse públicamente en eventos masivos.

“No hacemos esas cosas juntos. No lo hacemos porque no nos sentimos cómodos con ello. No nos gusta exponer nuestra vida privada que tanto valoramos”, explicó Mendes en redes cuando un seguidor le pidió estar junto a Ryan en las premiaciones de concursos a los que accedió Barbie.

En el pasado, en medio del éxito que tuvo La La Land, Mendes se refirió también en ese momento a su ausencia del estreno de esa película, que sin duda catapultó en el estrellato de Hollywood a su esposo.

“Lo que la gente no sabe de mí es que me encanta estar en casa. En vez de pisar una alfombra roja, prefiero estar con nuestras hijas”, manifestó.

Con esos antecedentes, no parecía probable un mensaje público, en un tono que algunos podrían interpretar como de reclamo, de Mendes a Gosling, pero lo ha hecho, eso sí con mucho estilo, vestida de rosado y, en la distancia, apoyando a su esposo.