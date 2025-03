Exnovio de Shakira reveló los éxitos musicales que la colombiana le dedicó durante su relación

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien tuvo una relación amorosa con la cantante colombiana Shakira, reveló el nombre de las canciones que la artista le dedicó durante su romance.

En medio de una entrevista en Despierta América, el puertorriqueño aseguró que la colombiana siempre fue muy romántica y tenía la costumbre de demostrar su amor a través de la música.

Según el relato de Ríos, Shakira le dedicó ‘Moscas en la casa’, ‘Ojos así’, ‘Ciega, sordomuda’ y ‘Tú’.

El actor también recordó una emotiva anécdota durante un vuelo juntos. "Ella componía en servilletas. En una servilleta con su letra original guardadas en un sobrecito, me las dedicó todas. Todas las tengo de puño y letra”, confesó.

VEA TAMBIÉN Shakira reveló el significado de los enigmáticos detalles de los vestuarios de su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’ o

Ríos también se refirió a dicho capítulo en su vida que generó controversia debido a la diferencia de edad entre ambos: ella tenía 20 años, mientras que él 37.

Osvaldo y Shakira se conocieron en una entrega de premios en Colombia en la que el puertorriqueño anunció a la cantante como ganadora de la categoría revelación del año.

“A mí me toca presentar ese segmento y cuando yo digo: la cantante revelación del año es Shakira, como que se me notó la emoción, porque yo quería que ella ganara, y ahí nos conocimos, ella me agradeció la manera en la que yo la había presentado y después de eso nos volvimos a reencontrar”, dijo Osvaldo Ríos.

Su romance, que inició en 1997 y duró menos de un año, terminó en buenos términos y dejó huellas significativas en ambos famosos.

“Empezamos a salir, estuvimos saliendo casi un año, ella estaba en Colombia, luego estaba escribiendo su álbum ‘¿Dónde Están Los Ladrones?’ Fuimos a París, fuimos a Brasil, fuimos a Puerto Rico, fuimos a muchos lugares siempre con su hermano porque era una familia libanesa, muy tradicional”, comentó.

VEA TAMBIÉN Organizadores del concierto de Shakira en Medellín se pronunciaron y fijaron día para el anuncio de la nueva fecha del concierto o

Además, aseguró que, pese a que ha pasado tanto tiempo, él sigue manteniendo una buena relación con la cantante e incluso con su familia, especialmente con el hermano de Shakira.

“Terminamos muy bien. Siempre nos saludamos y hay mucho cariño de por medio”, aseguró.

Ríos indicó que la familia de la barranquillera lo veía con buenos ojos, ya que fue correcto y se portó muy bien con ella al punto de que pensar en una boda.

“Fue un tiempo muy bonito que lo viví, y como ella misma ha dicho por la ley irreductible de la gravedad, pues obviamente cada cual siguió su carrera, tenía que seguir mi carrera y ella apenas estaba empezando. Iba a hacer apenas su segundo disco, pero mirando hacia atrás yo creo que fue la mejor decisión, porque imagínate queríamos casarnos y todo en esa época. Pero pensé que no era lo más prudente porque yo sí vi lo que venía, yo siempre he sido un poquito medio brujito, y yo dije no, esta ave tiene que volar bien alto”, confesó Osvaldo Ríos.