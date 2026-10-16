Fallecen en Colombia los hermanos Cevallos Herrera, conocidos como los "siameses de Ecuador"

José Luis y José Armando Cevallos Herrera, los hermanos ecuatorianos conocidos como los “siameses de Ecuador”, fallecieron el jueves 15 de octubre, a los 27 años, tras presentar complicaciones de salud.

Ambos se encontraban en Colombia desde abril, donde habían iniciado un proceso de terapias con la esperanza de mejorar su movilidad y cumplir uno de sus mayores anhelos: ponerse de pie y caminar.

Además de dedicarse a su rehabilitación, los jóvenes compartían contenido en redes sociales sobre su vida diaria, sus viajes y los desafíos que enfrentaban. A través de estas plataformas, lograron visibilizar temas como la discapacidad, la inclusión y la importancia de perseverar ante las dificultades. Sin embargo, su proceso tomó un rumbo inesperado en las últimas horas de sus vidas.

Damián Cevallos, hermano de los jóvenes, relató que el estado de salud de José Luis y José Armando comenzó a empeorar durante la tarde del día anterior. Según declaraciones recogidas por el diario El Universo, José Luis presentó complicaciones relacionadas con las vías urinarias.

La noticia del fallecimiento llegó durante la madrugada. “A las 03:00 de hoy nos llamaron para darnos la noticia penosa”, expresó Damián en una entrevista con la emisora La Voz de Milagro, según informó el medio ecuatoriano.

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Por otra parte, Fernando Carrillo, una persona cercana a los hermanos, ofreció detalles sobre lo sucedido en el programa español Y ahora Sonsoles. De acuerdo con su testimonio, José Luis sufrió una parada cardíaca y fue estabilizado inicialmente, mientras que posteriormente José Armando habría presentado un infarto.

Hasta el momento, no se ha comunicado oficialmente una causa médica definitiva de ambos fallecimientos. Por ello, las versiones sobre posibles complicaciones renales o cardíacas deben considerarse testimonios, no diagnósticos confirmados.

Originarios de Milagro, Ecuador, José Luis y José Armando nacieron unidos físicamente y compartían estructuras corporales. Para desplazarse, utilizaban un pequeño coche adaptado, una condición que no les impidió estudiar, conocer otros lugares ni construir una comunidad de seguidores en internet.

Durante su estancia en Colombia, los hermanos se concentraron en terapias destinadas a mejorar su movilidad. En uno de sus últimos videos, publicado a comienzos de octubre, mostraron algunos de sus avances y compartieron con sus seguidores la emoción de poder mantener el equilibrio y ponerse de pie sin ayuda.

“Seguimos haciendo ejercicios para poder caminar”, comentaron entonces, dejando ver la ilusión con la que afrontaban cada etapa de su rehabilitación.

La posibilidad de caminar representaba uno de sus mayores objetivos y fue el principal motivo de su traslado temporal a Colombia, donde continuaban trabajando para alcanzar esa meta.