El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió nuevas e impactantes imágenes de los operativos adelantados por la Fuerza Pública contra las estructuras del crimen organizado en diferentes regiones del país. A través de su cuenta de X, el mandatario mostró parte de los despliegues realizados en Antioquia y Cesar, así como los resultados que, según indicó, hacen parte de la ofensiva de seguridad que se mantiene en territorio nacional.

"¡La ofensiva contra el crimen organizado en todo el país no se detiene!", escribió De la Espriella al presentar el balance de las intervenciones.

Uno de los procedimientos fue la denominada operación Cero Épico 2.0, desarrollada en Antioquia. De acuerdo con la información publicada por el mandatario, el despliegue contó con 1.162 uniformados distribuidos en 18 municipios y permitió realizar 116 allanamientos, afectar 10 estructuras criminales y capturar a 64 personas: 38 por orden judicial y 26 en flagrancia.

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Durante las intervenciones también fueron incautadas 13 armas, 25 celulares y 19,3 kilogramos de droga, entre otros elementos.

A esta operación se sumó la denominada Echemo, desarrollada en el departamento del Cesar, donde fueron desplegados 683 uniformados en seis municipios. Según el reporte presidencial, las autoridades realizaron 84 allanamientos y consiguieron 47 capturas, además de afectar cuatro estructuras criminales.

El balance también incluyó la incautación de siete armas, cuatro granadas, 335 cartuchos y 3,5 kilogramos de droga. Las acciones estuvieron dirigidas a contrarrestar delitos como extorsión, secuestro, hurto, homicidio y narcotráfico en territorios priorizados.

"Estamos interviniendo territorios priorizados, desarticulando estructuras delincuenciales y narcoterroristas y fortaleciendo la presencia de la Fuerza Pública para devolverles la tranquilidad a todos los colombianos. ¡NO VAMOS A DARLES UN SOLO CENTÍMETRO DE VENTAJA!", agregó.

Del mismo modo, el presidente entregó un balance de los nueve bloques de seguridad urbana (BOSUR), una estrategia implementada para combatir las estructuras delincuenciales en diferentes ciudades del país.

De acuerdo con las cifras divulgadas por De la Espriella, estos dispositivos acumulan 959 capturas, 75 estructuras criminales impactadas y 918 allanamientos en 50 municipios de siete departamentos. Asimismo, reportó la incautación de 97 armas de fuego, nueve granadas y 66 kilogramos de droga.

La estrategia BOSUR ya había sido incluida en el balance de los primeros 100 días de la administración. En ese momento, la Policía Nacional también presentó resultados relacionados con las capturas y los operativos adelantados en el marco de estos despliegues.

"BALANCE DE LOS 9 BLOQUES BOSUR HASTA AHORA: 959 capturados, 75 estructuras criminales impactadas y 918 allanamientos en 50 municipios de 7 departamentos. También fueron incautadas 97 armas de fuego, 9 granadas y 66 kg de drogas", indicó el mandatario.

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Asimismo, en medio de este panorama, De la Espriella reiteró que las operaciones continuarán y lanzó una nueva advertencia a las organizaciones delincuenciales.

"¡Los criminales no van a tener un solo día de tranquilidad! Los vamos a perseguir, acorralar y llevar ante la justicia. ¡NO SE FUERON. AQUÍ LOS VAMOS A ENCONTRAR!", manifestó.

Finalmente, el presidente aseguró que su administración mantendrá la ofensiva contra las estructuras criminales y acompañó la publicación con un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública.

"¡LOS CRIMINALES NO VAN A TENER UN SOLO DÍA DE TRANQUILIDAD! Los vamos a perseguir, acorralar y llevar ante la justicia. NO SE EQUIVOQUEN: el Gobierno del Tigre tiene la determinación y la fuerza para derrotarlos. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!", enfatizó.