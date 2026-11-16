“No protestamos solo por los salarios y los aguinaldos, también por el servicio de salud”: pensionados venezolanos

Venezuela protesta contra los malos salarios, más de 120 organizaciones sindicales y gremiales respaldaron este lunes el paro nacional que se desarrolló en varias partes del país. Maestros, obreros, jubilados y hasta militares exigen salarios justos y respeto por sus derechos laborales; además, advierten una paralización indefinida y exigen a Delcy Rodríguez explicar dónde está el dinero que entra por el petróleo. Luis Cano, presidente de la Asociación Vejez Digna, habló al respecto de los bajos aguinaldos: “Hoy acompañamos a los trabajadores activos, estuvimos en todo el país, y nosotros no solamente protestamos por la pensión o el aguinaldo, también porque el sistema de salud pública fracasó y nosotros por nuestra edad necesitamos atención con mayor continuidad”.