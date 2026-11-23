Kevin McCallister puede volver a las pantallas, pero esta vez desde el otro lado de las travesuras navideñas. Macaulay Culkin, el actor que transformó al personaje en uno de los rostros más recordados del cine familiar, estaría involucrado en una nueva película de ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone), proyecto que realiza 20th Century Studios, propiedad de Disney.

La propuesta tiene un ingrediente particular: fue el propio Culkin quien trajo la idea a los directivos del estudio. Según reportó Deadline, el actor se reunió con David Greenbaum, presidente de Disney Motion Pictures, para presentar una historia que retoma a Kevin McCallister muchos años tras los acontecimientos de las películas originales.

El concepto parte de una situación muy diferente a la que vivió el personaje cuando era niño. Ahora sería un padre que tiene que enfrentar a problemas en su relación con su hijo, mientras trata de equilibrar sus responsabilidades familiares y laborales.

La idea no surgió de la nada. En noviembre de 2025, en una presentación de su espectáculo A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, el actor habló de cómo imaginaría una continuación de la historia.

“Estoy criando a un hijo y todo eso. Estoy trabajando muy duro y no le estoy prestando suficiente atención”, dijo al describir el punto de partida de su propuesta. En esa historia, Kevin es el que se quedaría fuera de su propia casa, mientras su hijo es quien prepararía las trampas para impedirle entrar.

Culkin también habló sobre el sentido emocional que tendría esa situación: “La casa es una especie de metáfora de nuestra relación”. La idea sería que el antiguo niño que defendía su hogar ahora tuviese que recuperar el vínculo con su propio hijo.

El proyecto cuenta con Seth Rogen y Evan Goldberg como guionistas y productores, a través de su compañía Point Grey. Los dos trabajarán junto a Culkin para desarrollar la historia que el actor presentó al estudio.

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De momento, la producción está en una fase temprana. No se anunciaron fechas de rodaje, estreno ni detalles completos del reparto. Tampoco se confirmó el regreso de otros integrantes del elenco original, como Joe Pesci o Daniel Stern.

La primera película de ‘Mi pobre angelito’ se estrenó en 1990 y transformó a Culkin en una estrella internacional. Dos años después, volvió con ‘Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York’, previo a que la franquicia siguiese con otras entregas sin el actor.

La última película de la saga fue ‘Mi pobre angelito: ¡Solo en casa!’ (2021), estrenada en Disney+. Ahora, la posible continuación contemplaría recuperar al personaje que marcó a varias generaciones, pero con una historia enfocada en los desafíos de Kevin como adulto y padre.