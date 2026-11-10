Actor venezolano Carlos Mata ofrece detalles sobre su estado de salud: "Han sido dos meses fuertes"

El actor venezolano Carlos Mata ofreció a través de sus redes sociales detalles sobre su condición de salud y la evolución de su recuperación, tras someterse a una intervención quirúrgica hace algunas semanas.

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El artista manifestó que han sido dos meses complicados, aunque señaló que actualmente experimenta una notable mejoría.

"Han sido dos meses fuertes, pero ya me encuentro mucho mejor", aseveró el también cantante.

A su vez, Mata expresó su agradecimiento a sus seguidores por las muestras de afecto y el acompañamiento que le han brindado.

"Gracias por su inmenso cariño y mensajes de apoyo. Los he sentido y me han acompañado siempre", añadió.

El intérprete del recordado tema musical '¿Qué por qué te quiero?' fue operado de la columna cervical.

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Mata se recupera de manera favorable y sigue al pie de la letra el proceso de rehabilitación usando un collarín ortopédico en una clínica en Miami, Florida.

Según profesionales de salud, una operación de columna cervical es un procedimiento sumamente complejo, ya que se realiza cerca de la médula espinal y de nervios muy importantes.

Los expertos añaden que hoy en día, gracias a la cirugía mínimamente invasiva, los riesgos y las secuelas graves se han reducido de forma muy importante.