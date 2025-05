Así suena 'The One' en el debut artístico de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, que prefirieron la música antes que el balón

Todo parece indicar que los hijos de Shakira no siguieron el balón como Piqué sino que prefirieron seguir los pasos de su madre en la industria musical.

Con tan solo 12 y 10 años, los pequeños sorprendieron al mundo con el lanzamiento de un video musical, con el cual muestran todo su talento vocal y carisma ante las cámaras.

En la canción, Milan debuta como un talentoso baterista, mientras que su hermano es la voz principal. Ambos están acompañados de una talentosa niña en la voz llamada Mila V.

La canción se titula 'The One' y, según los reportes, forma parte del proyecto Let It Beat! Music Academy que promueve nuevos talentos en diferentes áreas en el marco del programa Next Generation of Artists.

La canción está compuesta por Mila Vadalá, Guillermo Vadalá, Minerva Borjas Owen, Nerina Nicotra y en el video se puede observar a los pequeños de Shakira disfrutando de un día de playa.

A pocas horas de su lanzamiento, la canción, que tiene una duración de 2 minutos y 27 segundos, ya supera las 77 mil visitas en la plataforma de YouTube y los fans de Shakira no han parado de elogiar el carisma de los pequeños.

Milan y Sasha ya habían demostrado su talento musical al lado de su madre con la canción 'Acróstico', perteneciente al álbum 'Las mujeres ya no lloran', el cual se convirtió en un éxito por su letra y emotivo video musical.

Luego de su separación con Gerard Piqué, Shakira se enfocó en su carrera musical y se ha mostrado muy unida al lado de sus niños, quienes la han acompañado en cada ciudad de su más reciente gira musical, la cual fue un verdadero éxito en América Latina.

Por el momento, se desconoce si Milan y Sasha seguirán sacando nuevas canciones, pero este podría ser el primer paso para que sigan explorando su gusto por la música bajo la influencia de la misma Shakira.