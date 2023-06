Fan lanza cenizas a la cantante Pink en pleno concierto: “¿Esta es tu mamá?”

La cantautora estadounidense Pink quedó enmudecida en un reciente show que ofreció, luego de que una fan hiciera algo poco común: lanzar una bolsa con las cenizas de su madre al escenario.

La insólita situación se registró durante la actuación de la intérprete de “Fuckin’ Perfect” en el festival British Summer Time de Londres el pasado fin de semana.

El espectáculo que fue televisado en Reino Unido captó el momento en que la cantante norteamericana se agacha para recoger el objeto lanzado por una seguidora. No obstante, al revisar el paquete quedó atónita.

Después de varios segundos en el que se muestra incrédula, la reconocida artista de 43 años de edad le preguntó a la fan: “¿Qué? ¿te puedo hacer una pregunta?, ¿esta es tu mamá?

Antes de colocar las cenizas en un rincón de la tarima para continuar cantando, Pink confesó: "no sé cómo me siento sobre esto".

La estrella del pop estadounidense, que por estos días lleva a cabo su propia gira Summer Carnival, pisó por segunda vez el escenario del festival londinense. Sin embargo, se llevó la “perturbadora sorpresa”.

Reconocida a nivel mundial por sus éxitos como Get This Party Started, So What, What About Us o Just Give Me A Reason, se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria artística por mostrar su lado más rebelde, pero acciones como la antes mencionada dejan entrever la desaprobación de Pink.

El vídeo del momento se ha hecho viral en las redes sociales y si bien Pink no lo compartió en sus perfiles oficiales, muchos fanáticos sí hicieron eco del inesperado momento.

En el audiovisual que circula mediante las redes sociales también se aprecia a la cantante sacudiéndose las manos, en un intento de limpiarlas antes de continuar con su canción “Just Like a Pill”, todo esto sin poder disimular su asombro.