Fentanilo, cocaína y más drogas: la causa de la muerte de Angus Cloud

El pasado 31 de julio el mundo del cine y la televisión estuvo de luto luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento de la estrella de la serie de ‘Euphoria’, Angus Cloud, quien murió a la edad de 25 años.

Quienes dieron a conocer el fallecimiento del actor, fue su familia por medio de un comunicado emitido y difundido del medio TMZ.

Sin embargo, en ese entonces, ni su familia, ni amigos cercanos, habían revelado la causa de la muerte de la joven estrella de Hollywood y que para ese momento se había especulado que se debió a que no pudo lidiar con la muerte de su padre, quien era su mejor amigo.

Ahora, meses después, las autoridades revelan la real causa de la muerte de Cloud, la cual incluye fentanilo, cocaína y otro tipo de drogas.

Este jueves, el medio TMZ informó que la causa de la muerte de Angus habría sido una combinación letal de fentanilo, cocaína, metanfetamina y otro tipo de drogas, algo que se consideró como una "sobredosis accidental".

De acuerdo con el forense del condado de Alamenda, la estrella de “Euphoria” sufrió una fuerte intoxicación por la combinación de múltiples drogas, en las que también estaba incluida benzodiazepinas.

El medio, anteriormente mencionado, señaló que Angus Cloud falleció el pasado 31 de julio en casa de su familia en Oakland mientras intentaban comunicarse con la Policía y el Departamento de Bomberos cuando su madre, Lisa, estaba informando a las autoridades de una “posible sobredosis”, agregando que su hijo no tenía pulso.

Esto podría ser el complemento de la versión entregada por la madre del artista meses atrás, cuando por redes sociales había dicho que su hijo había estado lidiando con la perdida de su padre.

"Quiero que sepan que, aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un rato en el hogar que amaba”, puntualizó.

Lisa también explicó que ese mismo día Angus habló sobre su intención de ayudar hermanas en la universidad, y también de mantener a su madre “emocional y financieramente".

La madre del actor recalcó que su hijo nunca tuvo intenciones de acabar con su vida, pues la noche previa a su muerte, ellos compartieron en familia.

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches le dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana”, indicó.

“No sé qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, recalcó la madre del actor.

Angus Cloud tuvo su momento de estrellato luego de conocerse en la famosa serie de HBO ‘Euphoria’ en donde le dio vida a Fezco, un traficante de drogas y el ángel guardián de Rue Bennett, interpretada por Zendaya.

Otros trabajos cinematográficos que realizó fueron: ‘The Line’ y ‘Noth Hollywood’. Además, también hizo apariciones o cameos en videos musicales de reconocidos artistas como: Karol G, Becky G y Juice WRLD.

Tras dos temporadas, Cloud se convirtió rápidamente en el favorito de los fanáticos de ‘Euphoria’ e incluso se ha ganado elogios de la directora de reparto de la serie.