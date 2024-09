"Fui infiel de pensamiento": Jessi Uribe habló de la difícil situación que vivió junto a Paola Jara tras anunciar su relación

La relación de los cantantes colombianos Paola Jara y Jessi Uribe ha sido blanco de críticas en redes sociales durante los últimos meses por la manera en la que iniciaron su romance.

Uribe ha sido señalado de haber engañado a Sandra Barrios, su expareja y madre de sus hijos, con quien mantuvo una relación de aproximadamente 10 años de casados.

En medio de una entrevista con la emisora Tropicana, el famoso cantante dio detalles inéditos del inicio de su relación con Paola Jara y su ruptura amorosa de Sandra Barrios.

De acuerdo con el intérprete de ‘Dulce pecado’, él no engañó a su ex, pues aseguró que su único error fue enamorarse de su actual pareja estando en otra relación.

"La verdad es que yo me enamoré y me fui, esa es la verdad. ¿Qué si hubo en parte de ella? No, ella se separó porque no estaba bien", indicó.

El cantante reveló que, al compartir escenarios y eventos con Jara, comenzó a sentir atracción, razón por la que comenzó a coquetearle.

"Empecé a conocerla y dije ‘ay, tan linda’. Lo acepto, yo he sido coqueto y me gustaba", aseguró.

Además, agregó que, "ella no fue infiel, yo sí fui infiel de pensamiento, para qué lo niego, yo sí fui infiel de pensamiento. Yo tenía las intenciones y quería irme".

Jessi Uribe indicó que, pese a las críticas y señalamientos, juntos han podido fortalecer su relación y dejar a un lado los comentarios.

"Yo creo que son momentos que pasaron y las cosas que tenían que pasar así, nos dio más fortaleza a Pao y a mí", resaltó.

Recientemente, la famosa pareja compartió a través de sus redes sociales varias imágenes con las que reafirmó su matrimonio y demostró que su amor sigue intacto tras el paso del tiempo.

En primera instancia, los cantantes decidieron viajar a San Andrés junto a su familia y algunos amigos.

Luego, Jara y Uribe decidieron tomar otro rumbo y viajar juntos a CocoCay, una de las Islas Berry, un conjunto de pequeñas islas que se encuentran aproximadamente a 55 kilómetros al norte de Nasáu en las Islas Bahamas.

En las imágenes se observa a la cantante disfrutar de las playas y parques más atractivos de las Islas Bahamas.

“Feliz aniversario amor de mi vida. El tiempo junto a ti siempre es maravilloso, gracias por hacerme tan feliz. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Eres lo mejor que me ha pasado”, escribió la intérprete de ‘Salud por él” en una de las publicaciones.