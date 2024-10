"Hice lo que pude para mantenerlo vivo": Madonna confirma el fallecimiento de su hermano menor, Christopher Ciccone

La cantante estadounidense Madonna anunció en las últimas horas el fallecimiento de su hermano menor, Christopher Ciccone.

De acuerdo con la prensa internacional, Ciccone, de 63 años, murió "pacíficamente" el pasado viernes acompañado por su pareja Ray Thacker.

El hermano de la famosa artista falleció el pasado 4 de octubre tras una fuerte lucha contra el cáncer.

Ambos hermanos construyeron una relación bastante cercana con el paso de los años, ella soñando con ser cantante y él un gran bailarín.

“Es difícil explicar nuestro vínculo, pero surgió de un entendimiento de que éramos diferentes y la sociedad nos iba a hacer pasar un mal rato por no seguir el statu quo. Tomamos las manos del otro y bailamos a través de la locura de nuestra infancia. De hecho, el baile era una especie de pegamento que nos mantenía unidos”, dijo Madonna.

De acuerdo con la artista, su hermano se convirtió en un profesor de ballet, y “creó un espacio seguro para que fuera gay”.

“Cuando finalmente tuve el coraje de ir a Nueva York, mi hermano me siguió y otra vez nos tomamos las manos el uno al otro, y bailamos a través de la locura de la ciudad de Nueva York”, dijo.

Madonna indicó que durante los últimos días su hermano sufrió mucho. “Los últimos años no han sido fáciles. Hice lo mejor que pude para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Él estaba en tanto dolor hacia el final. Me alegro de que no esté sufriendo más. Nunca habrá nadie como él”, recalcó.

Es de señalar que durante los últimos meses, la autodenominada ‘reina del pop’, Madonna fue tendencia en redes sociales por la celebración de su cumpleaños número 66 en uno de los teatros más famosos del mundo.

Se trata del famoso Teatro Grande Pompeya, un lugar histórico que recibe al año más de 4 millones de turistas y en el que la intérprete de ‘Like a Virgin’ invitó a unas 500 personas.

El Teatro Grande Pompeya data de más de 2.200 años y actualmente es usado para la realización de funciones dramáticas y musicales.