Jennifer Lopez intenta promover el voto en Estados Unidos con curioso video: "Mueve tu trasero"

Cuando faltan dos semanas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la cantante Jennifer Lopez dejó un mensaje con el que intenta promover el voto en dichos comicios.

Mediante un video, la artista se muestra cantando frente a un piano junto a sus dos amigos, su coach vocal, Stevie Mackey y la actriz Jenifer Lewis.

"No me importa quién eres o dónde trabajas, mueve tu trasero y vota. Estas no son unas elecciones para quedarse en casa y mirar, mueve tu trasero y vota, mueve tu trasero y vota, mueve tu trasero y vota...", cantó JLO.

En cuanto a la carrera hacia la Casa Blanca, diferentes encuestas muestran "empate técnico" entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

La escueta ventaja de Harris sobre Trump en los sondeos se ha reducido a menos de uno por ciento en los siete estados que determinarán el resultado de los comicios.

Cuando faltan exactamente 12 días para que se lleve a cabo la cita electoral más importante de Estados Unidos, los candidatos siguen doblando esfuerzos para quedarse con los votos de los electores indecisos.

Las elecciones para votar por el presidente de Estados Unidos se realizan cada cuatro años, el primer martes después del primer lunes de noviembre.

En ese orden de ideas, la jornada electoral está pautada para el próximo 5 de noviembre de 2024.

Vale comentar que el Colegio Electoral es el sistema único de Estados Unidos para elegir presidentes. Es diferente al voto popular y tiene un impacto enorme en los comicios.

En resumidas cuentas es un organismo de 538 miembros que elige a un mandatario. Los autores de la Constitución lo establecieron para dar más poder a los estados y para evitar que el Congreso decidiera quién era el ganador de la contienda.