“Tú tampoco eres JLo”: viralizaron un video de pesada broma que le hicieron a Karol G en Venezuela y su reacción

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, es hoy por hoy una de las artistas del momento a nivel mundial, llenando estadios con su gira ‘Mañana será bonito tour’, cautivando a sus fanáticos con sus canciones y dejando en alto el nombre de Colombia.

Sin embargo, la fama y reconocimiento que tiene hoy en día no lo ha conseguido fácil, pues desde principios de los 2000 ha estado luchando por su sueño de ser canciones e hizo un camino en su país cantando con diferentes artistas del momento, presentándose en varios eventos y dándose a conocer en cuánto programa la invitaran.

En esos inicios, la oriunda de Medellín fue invitada a un programa de preguntas y de cámaras escondidas en Venezuela que se llamaba “¡Qué locura!” y terminó siendo víctima de una pesada broma transmitida en vivo y en directo.

Karol G fue invitada a participar en el concurso de preguntas y respuestas contra la actriz venezolana Ivette Domínguez y quien contestara la mayor cantidad de preguntas de forma correcta ganaba; sin embargo, ya todo estaba planeado.

Mientras a la colombiana le hacían preguntas muy difíciles de acertar como “¿cuánto mide la Torre Eiffel?” a su rival le preguntaban “¿cuál era la capital de Argentina?”, lo que empezó a molestar a la cantante.

Debido a esto, Karol G se quejó con el presentador preguntando si era que el concurso estaba amañado por no hacer preguntas del mismo nivel a las dos, a lo que respondió la venezolana que no trataba de ninguna trampa; si no de conocimiento y remató llamándola “bruta”.

Esto ‘sacó de casillas’ a la intérprete de ‘Contigo’, quien encaró a la actriz y le lanzó agua en la cara, generando la molestia de la venezolana, quien reaccionó empujándola y comenzaron a decirse cosas.

El equipo del programa tuvo que intervenir para que el asunto no pasara a mayores y uno de ellos le dijo a Karol G “tú tampoco eres JLo para que te pongas así”, a lo que la reguetonera respondió con quererse ir del programa.

Al final fue detenida por el presentador, quien le dijo que estaba en una cámara escondida por lo que Karol G sonrió y todo volvió a la calma, hasta se abrazó con Ivette Domínguez, quien empezó a pedir un vaso de agua para desquitarse de la mojada.

Si bien el programa se emitió hace varios años, perfiles de fanáticos de ‘La Bichota’ empezaron a compartir el clip del ‘rifirrafe’ que sostuvo con la actriz venezolana, generando muchas reacciones al respecto.

“Viendo a Karol hace años, y ahora viéndola que nadie puede con su pum pum”, “me gusto algo karol g se defiende sin groserías que educada”, “gente de ese equipo le dijo que no era como JLo y ahora ella puede hasta trabajar con JLo y contratarlos a todos ellos”, “Ivette se enojó de verdad”, entre otros comentarios.

Este es el video de la discusión que tuvieron Karol G e Ivette Domínguez en el programa venezolano ¡Qué locura!: