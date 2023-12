Daniela del Rio, recordada por el video “Bailo por todas las que ya no están”, ahora es cantante y aparece con nombre artístico

Daniela del Rio es el ejemplo de que se puede utilizar la viralización en Internet para impulsar una carrera. Esta mujer apoya el movimiento feminista y se hizo famosa en 2019 por hacer un baile de protesta en frente de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Sin embargo, la fama no le llegó por su lucha contra los feminicidios, que era el motivo por el que se manifestó en aquella ocasión, sino porque su baile y su frase “Bailo por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron, bailo porque ustedes no hacen nada” se convirtieron en memes.

Desde aquel día, su popularidad en internet es bastante luego de que despertó la curiosidad en la gente de saber quién era la chica que protagonizó este video viral y ella ha empezado a aprovechar su ‘cuarto de hora’ para construir imagen propia.

Ahora, sin renunciar a sus creencias en el feminismo, sigue usando el arte para expresarse, pero ahora desde el lado de la música, ya que, bajo el nombre artístico de Rosa Venus, comenzó a lanzar canciones y ascender a la fama con sus temas y atuendos que llaman la atención.

Hasta el momento ha publicado tres canciones que se pueden encontrar en plataformas musicales y en YouTube, la más reciente se llama ‘Lipgloss’ y es un sonido arraigado al pop anglo, con sonidos de la nueva era y una letra que realza el amor propio.

La mujer cuenta con más de 17 mil seguidores en Instagram y su música poco a poco va cogiendo vuelo, pues hizo parte de la banda sonora del cortometraje ‘Peccadillo’, presentado en el festival de cine Hollyshorts Film Festival, con su canción ‘Lo prohibido’.

El feminismo sigue arraigado en su música y en su arte, en sus letras se ve reflejado el amor propio, la feminidad, el amor e incluso, el apoyo a la inclusión y a la comunidad LGTBIQ+, tal cuál como cuando se hizo viral por su baile en contra de los feminicidios.

Si bien su manera de expresarse bailando fue tomada por la mayoría con burlas, lo cierto es que hace parte de un estilo de manifestación conocido como ‘Vogue’, un baile utilizado principalmente por la comunidad LGTBIQ+ como forma de expresión de libertad, y que ella usó para protestar por los abusos cometidos contra mujeres de su universidad y el resto del país.