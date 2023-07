Karol G contó el motivo por el que rechazó participar en famosa canción: “Yo canto lo que yo siento que me representa”

La artista colombiana Karol G se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video de la paisa revelando el motivo por el cuál decidió no participar en una famosa canción de reguetón que contribuyó al éxito de dos de sus colegas.

Se trataría de la canción ‘Sin Pijama’ de Becky g y Natti Natasha, colaboración de 2018 que logró catapultar la carrera de las dos artistas quienes lograron ser el foco de todo el mundo, no solamente por el junte musical, sino por ciertas líneas de la canción.

Pese a que la canción fue un éxito ese año, muchos internautas se preguntaron en su momento la razón por la cual Becky G escogió a Natti en lugar de a Karol para colaborar.

Ante este cuestionamiento, la intérprete de ‘Mañana será bonito’ respondió en su momento el motivo por el que rechazó trabajar en el tema musical y su respuesta, cinco años después, volvió a hacer eco en redes.

De acuerdo lo dicho por la paisa, ella sintió que parte de la letra de ‘Sin Pijama’ no coincidía con su forma de pensar y actuar.

La frase en particular con la que ‘La Bichota’ no sentían que iban con su discurso y su manera de pensar es la estrofa que dice: “Si tú me llamas, nos vamo' pa' tu casa fumamo' marihuana, sin pijama”.

Ante esto, Karol aseguró: “yo llamé a Becky y le dije: ‘no ven, yo creo que no hay necesidad y para qué vamos a decir que fumamos marihuana, pues si no lo hacemos’. Yo le dije: ‘yo la verdad yo canto lo que yo siento que me representa y lo que yo puedo defender’”.

Para ese entonces, Karol G era mucho más cuidadosa, no solo con lo que cantaba, sino también con lo que decía y cómo actuaba.

Sin embargo, algunos internautas hacen comparación con algunos temas sacados recientemente por ‘La Bichota’ señalando que la paisa cambió de discurso, ya que ahora algunas de sus canciones mencionan la marihuana.

“Tres doritos después”, “nunca digas de esta agua no beberé”, “¿y qué canta ahora?”, “pero después se corrompió con las otras canciones”, “¿y ahora si lo hace?” y “escupió para arriba y le cayó en la cara” son algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas en redes tras la viralización del video.

Algunos de los temas de Karol G que incluyen la palabra marihuana o hacen alusión a dicha sustancia de son: Bichota (2021), Provenza (2022) y Ojos Ferrari (2023).