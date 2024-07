Karol G rompe en llanto en pleno concierto al revelar el fallecimiento de una persona "muy importante en su vida"

La cantante colombiana Karol G, quien se encuentra en su gira Mañana será bonito Tour por Europa, rompió en llanto en pleno concierto tras enterarse del fallecimiento de una persona "muy importante en su vida".

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos donde se jugarán los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

Con la voz entrecortada, la artista quiso compartir de quién se trataba y la difícil lección que le había dejado su partida.

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo. Y me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que la quería. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que estaba por su presencia. Su compañía y su amistad”, explicó.

Karol G también aprovechó para aconsejar a su público a que siempre revelen sus sentimientos a sus seres queridos sin esperar a que sea un momento especial.

“Dígaselo hoy que tiene la oportunidad de decírselo. Eso debería ser algo que hacemos todos los días”, dijo con profunda tristeza.

"Quiero que sepan que este lugar es mi lugar feliz. Mi lugar más feliz en el mundo es cuando me subo aquí con ustedes", aseguró La Bichota, quien acaba de estrenar con un éxito rotundo su nuevo tema “Si Antes Te hubiera Conocido”, agregó.

VEA TAMBIÉN Vuelve y juega: Anuel arremetió contra Feid y aseguró que Karol G aún lo ama o

Tras dichas palabras, la cantante logró convertir ese momento de tristeza en una lección para sus fanáticos. Así continuó con su concierto e interpretó sus mejores canciones.

Es de señalar que la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ continúa cosechando éxitos y premios gracias a sus años de trabajo en la música.

Su música ha llegado a cada rincón del planeta y es coreada en cada uno de sus conciertos a nivel mundial.

Pues recientemente la artista logró llevarse el título de ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el pasado domingo 9 de junio.

Las razones por las que se ganó este premio son por su impacto musical, así como también su compromiso a temas cívicos y humanitarios a través de su fundación ‘Con Cora’, que busca ayudar en diferentes aspectos a las mujeres menos favorecidas.

Además, se le reconoce la lucha que dio a través de los años para ser una de las artistas más escuchadas y reconocidas del mundo: “yo me anduve Colombia en bus llevando el cd de pueblito en pueblito, cantamos en discotecas, colegios y universidades y durante mucho tiempo me creí que esto no era para mí de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr”, fueron palabras de la artista paisa.