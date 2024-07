Vuelve y juega: Anuel arremetió contra Feid y aseguró que Karol G aún lo ama

Parece que por más que pase el tiempo, el reguetonero Anuel AA no supera que su expareja, la cantante Karol G, haya pasado página y continuado su vida junto a Feid, con quien sostienen una relación romántica actualmente.

Esto, porque en las últimas el intérprete de ‘Tú no lo amas’ volvió a asegurar que la colombiana todavía lo ama, aprovechando la oportunidad para atacar al cantante de ‘Luna’ en sus redes sociales.

El disgusto de Anuel contra Feid se debe esta vez a una respuesta que dio el paisa en una reciente entrevista, en la que le preguntaron cuál era la mejor canción del trap, algo a lo que respondió ‘Diles’, tema musical de Bad Bunny, Ozuna, Arcángel y Ñengo Flow.

De hecho, en esa canción inicialmente iba a estar Anuel en lugar de Bad Bunny, pero se decidió que era mejor tener al ‘Conejo malo’ en el tema que logró darle la vuelta al mundo y ser bastante popular en su momento.

Ante la respuesta de Feid, Anuel usó sus redes sociales para dedicarle varias historias y palabras al autor de ‘Classy 101’.

Anuel tomó su cuenta de Instagram y publicó un post en el que asegura que su canción ‘Razones’ en realidad la mejor canción de trap y la opinión del ‘Fercho’ no le importa porque él sabe que tiene el mejor trap de todos los tiempos.

“‘Razones’ está #1 en Apple Music, debutó #7 Global en Spotify y #1 en YouTube. Tu mujer me ama cabrón, preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos, que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero, cabrón. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último slide del post tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”, expreso el reguetonero.

Sin embargo, para el intérprete de ‘Delincuente’ la disputa no quedó ahí y minutos más tarde tomó sus historias de Instagram para continuar hablando del tema y de paso irse contra su colega Bad Bunny.

“‘La ocasión’ también es otra más de mis canciones de todas las que están 1 millón de veces más cabrona que ‘Diles’, pregúntenle a Bad que la cantaba cuando yo estaba preso pa yompiar sus parys gritando “FreeAnuel y ni nos conocíamos, pero a partir del momento que salí de preso se acabó el amor por mí”, escribió.

Anuel continuó diciendo: “Me empezaron a ver como competencia y me trataban de hipocresía, tirándome en todas las canciones pa después negarlo asustado. Ahora no quiero arreglo con nadie y no voy a parar de demostrarles quien yo soy hasta mi último respiro”.

Miles de internautas se han referido al respecto diciendo que Anuel tiene una obsesión por Karol G y por Feid que ya sobrepasa el acoso.

“Anuel es la persona más insoportable de este mundo”, “Anuel lleva peleando solo como 3 años y va perdiendo”, “Anuel ni volviendo a nacer podrá tener ni siquiera la mitad de talento que tiene Feid”, “Nadie está más pendiente de Feid y Karol que Anuel”, “La obsesión es real”, “Anuel está loco y es bien patético” y “Alguien que le quite el internet a Anuel, por favor”, son algunos de los comentarios.

No es la primera vez que Anuel arremete contra Feid y le manda indirectas a Karol G, ya que hace unos meses para promocionar el estreno de su tema ‘Mejor que yo’ el artista boricua mencionó a la intérprete de ‘Mañana será bonito’.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Anuel compartió un fragmento de la canción y en la descripción del video pasó: “te la dedico bebé, Karol G”.

Durante la interpretación de su canción ‘Más Rica que Ayer’ en uno de sus conciertos, el puertorriqueño cambió “¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea”, que es la letra original, por “será que Feid la dejó”, alimentando los rumores de que sí hubo relación entre los colombianos y ahora estarían separados.