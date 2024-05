Kevin Spacey arremetió contra documental que detalla las acusaciones de abuso sexual en su contra

El actor estadounidense Kevin Spacey vuelve a acaparar los principales titulares de los diferentes medios en el mundo por su crítica al documental que presenta las denuncias en su contra por abuso sexual.

La estrella de ‘Belleza americana’ expresó su rechazo por el documental ‘Spacey Unmasked’ producido por Channel 4, una pieza cinematográfica que detalla, con análisis, su carrera y las denuncias de abuso en su contra y que lo pusieron en el ojo del huracán durante un buen tiempo.

El documental tiene planeado estrenarse en Reino Unido el 6 y 7 de mayo, es por esto que para Spacey es un buen momento para salir a hablar y no quedarse con los brazos cruzados ante los ataques hacia él.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el actor comentó que: “Durante la última semana, he solicitado repetidamente que Channel 4 me conceda más de 7 días para responder a las acusaciones hechas en mi contra que datan de hace 48 años y me proporcione detalles suficientes para investigar estos asuntos”.

“Channel 4 se ha negado porque considera que pedir una respuesta en 7 días a acusaciones nuevas, anónimas y no específicas es una “oportunidad justa” para mí de refutar cualquier acusación hecha en mi contra”, añadió.

Es por esto que aseveró que: “No me sentaré y seré atacado por el “documental” unilateral de una cadena moribunda sobre mí en su desesperado intento de obtener ratings. Hay un canal adecuado para manejar las acusaciones en mi contra y no es Channel 4”.

“Cada vez que me han dado el tiempo y un foro adecuado para defenderme, las acusaciones han fracasado bajo escrutinio y he sido exonerado”, finalizó.

El pasado 26 de 2023, Kevin Spacey, acusado de haber agredido sexualmente a cuatro hombres en el Reino Unido, fue declarado inocente.

Tras un mes de vistas y 12 horas de deliberación, los miembros del jurado declararon a Spacey inocente de los nueve cargos que se le imputaban. Cuando se pronunció el veredicto, el actor se enjugó unas lágrimas e hizo gestos de agradecimiento.

Desde que comenzó el juicio, bajo una fuerte expectación mediática, a finales de junio, Spacey, que se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban, había sido presentado por la fiscalía como un acosador sexual que utilizó su influencia para agredir a hombres jóvenes.

El actor, ganador de dos Oscar por sus papeles en ‘Belleza americana’ y ‘Sospechosos habituales’, afirmó por su parte que todas las relaciones habían sido consentidas y afirmó que algunos hechos eran incluso pura invención de los denunciantes.

Cuatro hombres le acusaron de agresiones sexuales entre 2001 y 2013, sobre todo a partir de 2004, cuando era director del reputado teatro Old Vic de Londres.

El cargo más grave contra el actor protagonista de ‘House of Cards’ concernía a un hombre que lo acusó de "drogarle" y mantener relaciones sexuales con él mientras dormía.

Las primeras acusaciones contra Spacey surgieron en 2017 al inicio del movimiento #MeToo, en un momento en que estaba en la cima de su fama como protagonista de la exitosa serie de Netflix sobre un presidente estadounidense sin escrúpulos.