Kourtney Kardashian acusó a su hermana Kim de haber usado su boda “como oportunidad de negocio”

La relación entre las famosas hermanas de reality Kourtney y Kim Kardashian ha estado tensa desde hace varios meses e incluso se podría decir que años. Así lo han dejado ver en The ‘Keeping Up With The Kardashians’ y ahora lo evidenciaron en la nueva versión del show ‘ The Kardashians’.

La mayor del clan Kardashian-Jenner en el último episodio de ‘The Kardashians’ dejó ver que se encuentra molesta con Kim porque siente que su hermana usó su boda como una “oportunidad de negocio”.

El problema esta vez radica en que Kourtney aseguró que en su boda usó referencias de la famosa marca Dolce Gabbana de los años 90 para su atuendo en su casamiento que tuvo lugar en Italia en mayo de 2022.

Sin embargo, para la socialité no estuvo bien que Kim hiciera lo mismo cuando creó su colección en colaboración con la renombrada marca de diseño de modas en septiembre del mismo año y que hizo parte de la Semana de la Moda en Milán.

Durante una conversación que Kourtney sostuvo con su hermana menor Kendall expresó lo que piensa sobre la asociación de Kim con la marca Dolce & Gabbana, algo con lo que la modelo no estuvo de acuerdo.

“Porque no se trata de negocios, es solo que hay mucho y tiene prioridad sobre lastimar a tu hermana”, señaló Kendall durante su diálogo con Kourtney.

El tema no quedó hasta ahí y Kourtney se sentó a hablar sobre este tema y el problema que gira entorno a su boda con el baterista Travis Barker, de la famosa banda Blink-182.

VEA TAMBIÉN Termina la batalla entre Kevin Costner y su exesposa por la mansión de 145 millones de dólares o

Kim encaró a su hermana y le dijo: “Si te hubiera llamado y te hubiera dicho: hola, de verdad quiero hacer esto, ¿qué me hubieras dicho?”, a lo que Kourtney expresó que no lo tiene muy claro, porque “por mi personalidad que no me importan cosas como esas, era como ‘Dios mío, hazlo, coge el dinero y corre’”.

Y añadió que “se siente horrible que mi hermana use mi boda como una oportunidad de negocio. Ella escogió el dinero por encima de mí, es por eso por lo que ella nunca me preguntó. No es que ella olvidó preguntarme o pensó que no me importaba, creo que ella no hubiera sabido qué hacer si mi respuesta era no”.

Ante la explicación de Kourtney, Kim siguió sin comprender cuál era el verdadero problema y la razón de la molestia de la primogénita de Kris Jenner.

“Tengo que hablar con ella y explicárselo. Solo quiero que ella sea feliz por mí. Fue un momento demasiado grande para que ella no se sintiera orgullosa”, señaló la exesposa de Kanye West.

La empresaria incluso aseguró que en ningún momento irrespetó a Kourney, pues siempre se mantuvo firme a la hora de rechazar cualquier diseño que se pareciera a los looks de la boda de su hermana con el baterista de Blink-182.

Las hermanas no lograron ponerse de acuerdo en su disputa de si la colección de Kim se parecía o no al atuendo nupcial que usó Kourtney en su gran día. Pese al desacuerdo y sacar varios temas que no venían al caso Kim tomó la iniciativa y se disculpó con su hermana mayor.

“Pero todo esto no viene al caso porque sucedió y estamos donde estamos. No hay nada más que pueda decir. Te entiendo perfectamente. Te entiendo. Lo lamento. Siento que mis decisiones nos hayan puesto en esta situación”, expresó Kim.

Ante las palabras de su hermana, la primogénita de Kris Jenner aceptó las disculpas y reconoció el esfuerzo que Kim por reconocer su error.