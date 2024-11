"La canción no es mía": reconocido cantante colombiano reacciona a polémica por la nueva canción de Karol G '+57′

El reconocido cantante colombiano Manuel Turizo se refirió a la polémica canción de Karol G '+57′ que ha sido criticada por varios sectores del país, quienes aseguran que se está haciendo una apología a la sexualización infantil.

La polémica alrededor de la canción se debe a una parte de la letra en la que tanto Feid como Maluma cantan: “mamacita desde los 14”, una lírica por la que los internautas han lanzado fuertes críticas.

Durante una declaración durante su paso por la alfombra roja de los LOS40 Music Awards Santander 2024, Turizo dio su opinión sobre la letra de la canción y explicó la razón por la que no figuró entre los participantes.

“+57 brutal, brutal. Me gustó, me pareció brutal, chévere, bacano. Me parece bacano que la gente del mismo país se una”, expresó.

El intérprete de ‘La Bachata’ también fue cuestionado por el motivo por el cual no hizo parte del grupo de colombianos que aparecen en el video oficial.

“Pues no sé, la canción no es mía, la verdad como que esa respuesta no me pertenece a mí, pero, pues, normal. Yo siento que son como todos los artistas de Medellín. Y me parece al revés, súper chévere y súper brutal que se unan y hagan algo juntos”, declaró.

El pasado 7 de noviembre se lanzó la canción ‘+57’, un tema que reúne a los mejores exponentes del género urbano en Colombia como Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, DFZM y Blessd.

Al poco tiempo de ser lanzada, la colaboración recibió múltiples críticas negativas debido a que presuntamente promueve la sexualización de menores.

Desde el presidente Gustavo Petro hasta el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar se pronunciaron y rechazaron la canción creada por los talentos nacionales y máximos exponentes del reguetón.

“Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes”, dijo el ICBF en su momento. Mientras que Petro señaló: “En cada género artístico hay arte, pero también ignorancia”.

Asimismo, surgieron críticas de otros sectores, la sociedad civil y a través de las redes sociales, lo que motivó a algunos de los involucrados en el tema a pronunciarse como fue el caso de Karol G.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, finalizó.